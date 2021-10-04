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金鐘女星性感法寶 Rene Caovilla新款花卉鞋更浪漫

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Cleo機車靴(黑色) ，64,500元。圖／Rene Caovilla提供
Cleo機車靴(黑色) ，64,500元。圖／Rene Caovilla提供

在前幾天落幕的金鐘獎頒獎典禮上，許多女星都以Rene Caovilla的鞋款搭配禮服，穿出華麗又性感的造型。像是最佳女配角得主簡嫚書、獲得生活風格節目主持人獎的大霈李霈瑜、頒獎嘉賓柯佳嬿等人，都不約而同選擇Rene Caovilla鞋款，尤其是經典的Cleo高跟涼鞋最受歡迎，纏繞的蛇行標誌以緞絲加上鑲滿施華洛世奇頂級水鑽的繫帶為小腿、腳踝點綴出耀眼火辣的氣質，同時也具備珠寶的裝飾功能。

而隨著時序進入秋冬，Rene Caovilla全新系列則是多了許多花卉元素，並融入冰雪寶石和珍珠，傳遞浪漫的自然景致。從早秋系列延伸到秋冬的Bouquet花卉涼鞋款式主打花朵纏繞繫帶，每朵花卉的設計都是工匠依照每雙鞋履尺寸特別量身打造的尺寸並親手刺繡而成，還加入了蝴蝶元素更顯靈巧。Cleo系列則以襪靴和機車靴重現Cleo經典水鑽螺旋繫帶，優雅又有個性。

喜歡運動風的人，也可以選擇Cinderella休閒鞋，今年推出新款休閒老爺鞋款式，每一雙皆以細膩奢華的手工Lamé蕾絲搭配不同大小的立體切割水鑽，就算不是真的玻璃鞋也可以呈現像玻璃鞋般的夢幻魅力。

柯佳嬿穿著經典Aika珍珠水鑽高跟鞋。圖／摘自IG
柯佳嬿穿著經典Aika珍珠水鑽高跟鞋。圖／摘自IG
Cleo襪靴(粉紫色) ，59,800元。圖／Rene Caovilla提供
Cleo襪靴(粉紫色) ，59,800元。圖／Rene Caovilla提供
Cinderella休閒鞋(玫瑰色) ，53,000元。圖／Rene Caovilla提供
Cinderella休閒鞋(玫瑰色) ，53,000元。圖／Rene Caovilla提供
Bouquet花卉涼鞋，53,800元。圖／Rene Caovilla提供
Bouquet花卉涼鞋，53,800元。圖／Rene Caovilla提供
Bouquet花卉涼鞋，53,800元。圖／Rene Caovilla提供
Bouquet花卉涼鞋，53,800元。圖／Rene Caovilla提供
Bettie高跟鞋履(白金色) ，49,800元。圖／Rene Caovilla提供
Bettie高跟鞋履(白金色) ，49,800元。圖／Rene Caovilla提供
在前幾天落幕的金鐘獎頒獎典禮上，許多女星都以Rene Caovilla的鞋款搭配禮服，穿出華麗又性感的造型。圖／摘自IG、Rene Caovilla提供
在前幾天落幕的金鐘獎頒獎典禮上，許多女星都以Rene Caovilla的鞋款搭配禮服，穿出華麗又性感的造型。圖／摘自IG、Rene Caovilla提供

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