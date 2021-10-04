金鐘女星性感法寶 Rene Caovilla新款花卉鞋更浪漫

在前幾天落幕的金鐘獎頒獎典禮上，許多女星都以Rene Caovilla的鞋款搭配禮服，穿出華麗又性感的造型。像是最佳女配角得主簡嫚書、獲得生活風格節目主持人獎的大霈李霈瑜、頒獎嘉賓柯佳嬿等人，都不約而同選擇Rene Caovilla鞋款，尤其是經典的Cleo高跟涼鞋最受歡迎，纏繞的蛇行標誌以緞絲加上鑲滿施華洛世奇頂級水鑽的繫帶為小腿、腳踝點綴出耀眼火辣的氣質，同時也具備珠寶的裝飾功能。

而隨著時序進入秋冬，Rene Caovilla全新系列則是多了許多花卉元素，並融入冰雪寶石和珍珠，傳遞浪漫的自然景致。從早秋系列延伸到秋冬的Bouquet花卉涼鞋款式主打花朵纏繞繫帶，每朵花卉的設計都是工匠依照每雙鞋履尺寸特別量身打造的尺寸並親手刺繡而成，還加入了蝴蝶元素更顯靈巧。Cleo系列則以襪靴和機車靴重現Cleo經典水鑽螺旋繫帶，優雅又有個性。