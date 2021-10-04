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大直ATT成「御宅族」新據點 10月再開「女僕咖啡」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
女僕咖啡品牌「月讀女僕咖啡」將於10月8日進駐ATT e Life 1樓開幕。圖／摘自月讀女僕咖啡粉絲頁
女僕咖啡品牌「月讀女僕咖啡」將於10月8日進駐ATT e Life 1樓開幕。圖／摘自月讀女僕咖啡粉絲頁

位於大直的複合式娛樂商場ATT e Life，繼「新娛樂動漫特區」開幕後，10月8日起至10月31日將推出「玩酷生活節」，結合動漫、休閒、親子、潮流、娛樂、美食六大主題，同時推出《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》兩間主題快閃店。

「新娛樂動漫特區」集結12家動漫IP品牌，在大直打造吸引動漫迷造訪的購物娛樂空間，儼然成為「御宅族」新據點，IP品牌包括大霹靂、Muse木棉花銀河指揮部、火柴星人、PEANUTS、Miravivi、animate、振光玩具ASIA GOAL、Sanmin、楽玩多、mine mine、Funbox Toys、野獸國等品牌外，不定期推出動漫主題快閃店。

《鬼滅之刃》快閃店將於10月14日至11月14日展開，展期推出「限定遊戲彈珠台」、「開幕福袋」，精選日本進口商品加10元多1件與滿額贈等優惠，還有機會獲得市值2,580元的日本進口PC抱墊玩偶。

另外，10月28日至11月29日推出「史萊姆溫泉祭」主題快閃店，推出多款限定服飾、無線充電器、手機側背包及硬殼浮雕行李箱等周邊商品。台灣知名IP《霹靂布袋戲》，10月起在全台直營門市舉辦《英雄四色主題聯展》，位於ATT e Life一樓霹靂直營店的黑色主題展區將展出10尊「東離劍遊紀」主角。

來自高雄的女僕咖啡品牌「月讀女僕咖啡」也將於10月8日進駐1樓開幕，讓ATT e Life動漫特區特質與豐富度更顯著，月讀偶像部「Twinkle Twinkle」也將於10月9、10、16、17日，連續兩個周末舉行舞台表演。

10月14日至11月14日推出《鬼滅之刃》快閃店。圖／摘自ATT e Life粉絲頁
10月14日至11月14日推出《鬼滅之刃》快閃店。圖／摘自ATT e Life粉絲頁
ATT e Life打造「新娛樂動漫特區」，成為動漫迷新的聚集地。圖／ATT e Life提供
ATT e Life打造「新娛樂動漫特區」，成為動漫迷新的聚集地。圖／ATT e Life提供

快閃 品牌 鬼滅之刃

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