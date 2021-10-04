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肉多多、狂一鍋「4人同行1人免費」再送iPhone 13

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
樂多多針對狂一鍋、肉多多等品牌，推出加送「4人同行1人免費」優惠券的活動。圖／樂多多提供
樂多多針對狂一鍋、肉多多等品牌，推出加送「4人同行1人免費」優惠券的活動。圖／樂多多提供

5倍振興券即將上路，刺激各家餐飲業者推出優惠方案。樂多多針對旗下的肉多多、狂一鍋等品牌，推出消費滿額就加贈「4人同行1人免費」優惠券的活動，且不限使用5倍券支付，還有機會抽中Switch、iPhone 13，另外還有指定餐廳消費滿額加贈餐券的優惠。「棧直火廚房」則推出「消費滿5,000元加贈5,000元抵用券」的方案，回饋100%。

樂多多旗下提供和牛火鍋吃到飽的「饌和牛」，10月6日至10月31日期間，消費金額滿1,500元（不限支付方式），可獲贈價值1,200元的「日本和牛兌換券」1張，可供指定期間用餐且符合條件時使用。同樣時段至「明水然無菜單鐵板燒」且消費滿千（不限支付方式），即贈送100元折抵券，指定期間消費1,390元以上套餐，即可使用。

10月6日至11月30日期間，至肉多多火鍋、狂一鍋、追樂、辛韓道、日日鍋食事所等指定品牌用餐，凡使用現金或紙本振興券且消費金額滿千，即可獲得「4人同行1人免費」的樂多多券1張；在11月1日至11月30日期間，憑券點用4份單人套餐，即可享1份免費招待。10月6日至11月30日期間參與打卡抽獎活動，還有機會抽中贈禮，每週共計送出6台Switch與1台iPhone 13 Pro MAX。

中保無限集團旗下的「棧直火廚房」，推出加送抵用券的5倍券方案。民眾只要持數位綁定或紙本5倍券消費，滿5,000元即可加送「5,000元餐飲抵用券」。另外店內也推出4人份全牛大餐，內含有直火鳳梨牛舌沙拉 、川味牛肉棒棒糖 、清燉牛尾湯、乾熟30天紐約客或丁骨、牛臉頰短麵、 直火水果起士等餐點，原價6,666元，優惠價5,000元。

活動期間至樂多多指定品牌用餐，有機會抽中Switch、iPhone 13等禮物。圖／樂多多提供
活動期間至樂多多指定品牌用餐，有機會抽中Switch、iPhone 13等禮物。圖／樂多多提供
「棧直火廚房」推出滿5,000元加送「5,000元餐飲抵用券」的5倍券方案。圖／中保提供
「棧直火廚房」推出滿5,000元加送「5,000元餐飲抵用券」的5倍券方案。圖／中保提供

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