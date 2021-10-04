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美麗華「松本清」進駐 2022再開「無印良品」全台最大旗艦店

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
美麗華漾館2樓全區封樓改裝，將打造無印良品全台最大旗艦店，預計於2022年1月開幕。圖／無印良品提供
美麗華漾館2樓全區封樓改裝，將打造無印良品全台最大旗艦店，預計於2022年1月開幕。圖／無印良品提供

大直美麗華將在10月7日起展開周年慶，在此之前，B1流行服飾、4樓兒童館皆改裝新開幕，並引進全新服飾品牌ICU、SNATCH、earth music & ecology、Dailo，日本連鎖藥妝店品牌松本清也即將在10月7日進駐美麗華漾館B1，這也是美麗華首度進駐藥妝店型，並將打造MUJI無印良品全台最大旗艦店，預計2022年1月登場。

另外，美麗華漾館2樓全區封樓改裝，打造無印良品全台最大旗艦店，坪數擴大約600坪左右，整層漾館2樓都是無印良品，預計於2022年1月開幕。目前無印良品臨時販售點在本館B1的光影劇場，而原本無印良品的店點，改由漾館2樓GLOBAL WORK等流行服飾進駐。

美麗華周年慶10月7日起至10月31日期間，全館滿5,000送500、化妝品滿3,000送300，首五日、末三日新光及永豐聯名卡友單筆滿5,000送200美麗華也深化會員經營，首次啟用APP消費累點功能，單筆滿100元贈1點，滿100點折抵30元，周年慶期間新舊會員免費回饋100元電子商品券(單筆滿1,000元即可使用)。

美麗華主客層以大直、內湖家庭客層為主，戶外廣場經常推出生活娛樂體驗活動，即日起至10月17日周末與綠美丘合作推出藝起逛市集及音樂饗宴，10月21日至10月31日英國藝術家Philip Colbert巨型公仔龍蝦先生即將現身美麗華。

日本連鎖藥妝店品牌松本清將在10月7日進駐美麗華漾館B1。本報資料照片
日本連鎖藥妝店品牌松本清將在10月7日進駐美麗華漾館B1。本報資料照片

無印良品 周年慶 品牌

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