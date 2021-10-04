全家哈根達斯任2件6.9折！史迪奇、三眼怪再推16款新品 計時泡麵蓋、翻轉玩偶太有趣

每次推出都造成民眾瘋狂囤貨的高人氣哈根達斯冰品，趁著秋老虎發威再推出優惠，全家便利商店自10月6日至11月2日期間哈根達斯迷你杯、雪糕全品項單件特價7.9折、任2件6.9折優惠。同時，還推出專屬會員活動，購買哈根達斯任1杯/支，即可在會員App集1個章，集滿5個章可兌換哈根達斯冰淇淋湯匙或10元現金折價券。

除了冰品必囤貨，全家便利商店外星萌友集點活動延續首波換購人氣爆棚，第二波也將於10月6日登場，以「萌友限定太空體驗營」主題，繼續號召史迪奇、三眼怪兩大外星萌友來解悶，為粉絲打造可愛的居家氛圍。品項包含立體造型「存錢筒」以及最有趣、可變換造型的「翻轉玩偶」，還有果汁機、多功能邊桌、小圓椅、擦手巾、計時泡麵蓋和收納摺疊箱等共16款商品；另外，再加碼推出限量周邊商品以及三眼怪一系列聯名包款，全都超實用又萌翻。

全套每款皆有史迪奇以及三眼怪樣式，可讓粉絲選擇喜愛的角色入手，其中超過30公分高的「存錢筒」推薦必收；而有趣的「翻轉玩偶」則可從角色底部拉鍊拉開，翻轉後可變身為漢堡與熱狗模樣，入手一款雙重療癒；同時也推出絨毛布料的「小圓椅」、絨毛造型「擦手巾」，看著也療癒。另外，還有一系列囊括辦公、餐廚、收納等周邊，包括宅家必備的「計時泡麵蓋」，轉動角色的手即可透過沙漏計時3分鐘，再也不怕泡麵泡過頭；另外，「疊疊杯果汁機」、「多功能邊桌」、「收納摺疊箱」都讓居家生活更愜意便利。