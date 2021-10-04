快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家哈根達斯任2件6.9折！史迪奇、三眼怪再推16款新品 計時泡麵蓋、翻轉玩偶太有趣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店外星萌友集點活動，第二波將於10月6日登場，共16款實用療癒商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店外星萌友集點活動，第二波將於10月6日登場，共16款實用療癒商品。圖／全家便利商店提供

每次推出都造成民眾瘋狂囤貨的高人氣哈根達斯冰品，趁著秋老虎發威再推出優惠，全家便利商店自10月6日至11月2日期間哈根達斯迷你杯、雪糕全品項單件特價7.9折、任2件6.9折優惠。同時，還推出專屬會員活動，購買哈根達斯任1杯/支，即可在會員App集1個章，集滿5個章可兌換哈根達斯冰淇淋湯匙或10元現金折價券。

除了冰品必囤貨，全家便利商店外星萌友集點活動延續首波換購人氣爆棚，第二波也將於10月6日登場，以「萌友限定太空體驗營」主題，繼續號召史迪奇、三眼怪兩大外星萌友來解悶，為粉絲打造可愛的居家氛圍。品項包含立體造型「存錢筒」以及最有趣、可變換造型的「翻轉玩偶」，還有果汁機、多功能邊桌、小圓椅、擦手巾、計時泡麵蓋和收納摺疊箱等共16款商品；另外，再加碼推出限量周邊商品以及三眼怪一系列聯名包款，全都超實用又萌翻。

全套每款皆有史迪奇以及三眼怪樣式，可讓粉絲選擇喜愛的角色入手，其中超過30公分高的「存錢筒」推薦必收；而有趣的「翻轉玩偶」則可從角色底部拉鍊拉開，翻轉後可變身為漢堡與熱狗模樣，入手一款雙重療癒；同時也推出絨毛布料的「小圓椅」、絨毛造型「擦手巾」，看著也療癒。另外，還有一系列囊括辦公、餐廚、收納等周邊，包括宅家必備的「計時泡麵蓋」，轉動角色的手即可透過沙漏計時3分鐘，再也不怕泡麵泡過頭；另外，「疊疊杯果汁機」、「多功能邊桌」、「收納摺疊箱」都讓居家生活更愜意便利。

迎接萬聖節變裝秀，全家也超前部署加碼周邊商品預購，可愛肖像造型冰壩杯、發光冷水杯，以及適合小朋友萬聖節輕鬆變裝的角色大頭頭套，還有將三眼怪角色設計不同造型的日常包款，包含購物袋以及多款零錢票卡小包，實用性滿分。

三眼怪「計時泡麵蓋」，轉動角色的手即可透過沙漏計時，再也不怕泡麵泡過頭。圖／全家便利商店提供
三眼怪「計時泡麵蓋」，轉動角色的手即可透過沙漏計時，再也不怕泡麵泡過頭。圖／全家便利商店提供
三眼怪變裝公仔鑰匙圈，變裝為「玩具總動員」7款人氣角色，包含1款隱藏版角色；小巧造型掛在鑰匙或背包上都很療癒。圖／全家便利商店提供
三眼怪變裝公仔鑰匙圈，變裝為「玩具總動員」7款人氣角色，包含1款隱藏版角色；小巧造型掛在鑰匙或背包上都很療癒。圖／全家便利商店提供
「翻轉玩偶」超好玩，從角色底部拉鍊拉開，史迪奇、三眼怪翻轉後即可變身為漢堡與熱狗模樣，雙重驚喜。圖／全家便利商店提供
「翻轉玩偶」超好玩，從角色底部拉鍊拉開，史迪奇、三眼怪翻轉後即可變身為漢堡與熱狗模樣，雙重驚喜。圖／全家便利商店提供
第二波「萌友限定太空體驗營」每款皆有史迪奇以及三眼怪樣式，可讓粉絲選擇喜愛的角色。圖／全家便利商店提供
第二波「萌友限定太空體驗營」每款皆有史迪奇以及三眼怪樣式，可讓粉絲選擇喜愛的角色。圖／全家便利商店提供
同步推出周邊商品預購活動，全系列三眼怪包款超實用。圖／全家便利商店提供
同步推出周邊商品預購活動，全系列三眼怪包款超實用。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自10月6日至11月2日期間哈根達斯迷你杯、雪糕全品項單件特價7.9折、任兩件6.9折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自10月6日至11月2日期間哈根達斯迷你杯、雪糕全品項單件特價7.9折、任兩件6.9折優惠。圖／全家便利商店提供

泡麵 冰品

延伸閱讀

《刀劍神域》參戰《破曉傳奇》DLC 還可獲得桐人、亞絲娜服裝造型

金鐘56紅毯／孫可芳床單+項鍊=衛生棉條、大霈展示手錶像超人力霸王　個人意見犀利紅毯點評

全家便利商店推「二手手機回收」！再抽iPhone 13

全家便利商店提升咖啡濃度　不必再講「3顆豆」暗號

相關新聞

美麗華「松本清」進駐 2022再開「無印良品」全台最大旗艦店

大直美麗華將在10月7日起展開周年慶，在此之前，B1流行服飾、4樓兒童館皆改裝新開幕，並引進全新服飾品牌ICU、SNAT...

全家哈根達斯任2件6.9折！史迪奇、三眼怪再推16款新品 計時泡麵蓋、翻轉玩偶太有趣

每次推出都造成民眾瘋狂囤貨的高人氣哈根達斯冰品，趁著秋老虎發威再推出優惠，全家便利商店自10月6日至11月2日期間哈根達...

第7代嗡嗡包小文青登場 10月6日上午11時開放民眾線上預約

期待度爆表！台北市政府每年最受矚目國慶紀念品，第七代嗡嗡包小文青登場啦。北市民政局今（4）日舉行「110年國慶升旗暨慶祝...

蔡依林尬「危險系歌姬」杜娃黎波比辣！性感放送嫩白肩、馬甲腹肌

天后蔡依林（Jolin）在新疆棉事件，因為未表態，被中國網友出征後，再度詮釋PUMA全新鞋款。還隔空與另一位品牌大使杜娃...

6年收攤 義大利餐廳Osteria by Angie微風信義店停業

安琪餐飲集團旗下義大利餐廳Osteria by Angie微風信義店，因租約之故，已結束營業。Osteria by An...

影／麗寶樂園萬聖節登場 小朋友扮萌裝可免費遊行

麗寶陸上樂園探索世界將推出一系列萬聖節活動，包括萌鬼花車遊行、萬聖人體餐套票、萬聖摩天輪車廂，及全台最大摩天輪燈光秀，小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。