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蔡依林尬「危險系歌姬」杜娃黎波比辣！性感放送嫩白肩、馬甲腹肌
天后蔡依林（Jolin）在新疆棉事件，因為未表態，被中國網友出征後，再度詮釋PUMA全新鞋款。還隔空與另一位品牌大使杜娃黎波（Dua Lipa）比辣，放送嫩白美肩和精實馬甲線，讓粉絲們大飽眼福。
蔡依林為PUMA品牌大使，在今年4月的新疆棉事件中，未如同為大使之一的許光漢立刻與品牌切割來表態，因此遭到中國網友砲轟「滾回去當你的台灣巨星」。但即使如此，事隔半年，蔡依林仍力挺PUMA並為品牌拍攝全新鞋款鞋款形象大片，並且克盡職責，性感放送嫩白美肩以及纖腰，搭配犀利眼神和厭世臉，這與演繹同款新鞋的「危險系歌姬」杜娃黎波呈現高反差。
此次天后蔡依林以一身PUMA經典 T7 運動套裝搭配全新黑白配色SUEDE MAYU鞋亮相，Jolin上身穿著 T7 立領外套，有別傳統改以高領短版展現俐落，內搭短版背後交叉細肩背心微露女人的性感魅力，下身則選定T7煙管褲搭配，窄版剪裁細節更顯腿部曲線，露出腳踝的長度完美展現高挑身形比例，讓運動穿搭也不失女人味，散發無法抗拒的高冷時尚吸引力。
而模特兒出身、擁有完美曲線身材的杜娃黎波繼先前透過皮革馬甲、黑襪的造型後，改以撩人姿態搭配美胸線條來烘托黑白配色SUEDE MAYU鞋。雖沒有如同上次的麻辣等級的搭配，但杜娃黎波挑逗的眼神，以及若隱若現的事業線，依舊是最吸睛形象大片。
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