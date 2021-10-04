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把東尼虎、公雞背出門 家樂氏玉米片聯名包超可愛登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
LeSportsac推出Kellogg’s家樂氏聯名系列商品。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出Kellogg’s家樂氏聯名系列商品。圖／LeSportsac提供

玉米片是許多人從小吃到大的早餐首選，尤其Kellogg’s家樂氏品牌的玉米片更是陪伴了不少人長大。近日美國輕量配件包包品牌LeSportsac就攜手家樂氏推出全新的聯名系列，把大家熟悉的公雞和東尼虎等經典玉米片圖騰放到包包上，逗趣可愛的設計也讓人感受到像是重遇兒時餐桌上的夥伴那樣的溫馨。

創立超過百年的家樂氏以製作美味可口、有益健康的玉米片早餐而聞名，深受大人小孩的喜歡。這次LeSportsac所推出的家樂氏聯名系列包含了利用家樂氏經典元素打造的2款主題印花「家樂氏寶物盒」、「家樂氏幸福滋味」，前者精選歷代包裝盒圖案並以拼貼畫的手法呈現，回味家樂氏的百年歷史，後者則在帶有紋理的藍色布面上運用90年代非常流行的「補丁徽章」營造出別緻的印花效果。

此外，LeSportsac聯名系列向來少不了的特色小包，也由東尼虎、大嘴鳥山姆、玉米片公雞擔綱主角，共有10種款式，包含手機包、化妝包等，印花取材自家樂氏過往的經典廣告圖片，並搭配吉祥物的代表色作為設計靈感來源，有些包型像是把玉米片紙盒隨身帶著走，絕對能大大增添穿搭趣味！

家樂氏幸福滋味小方型斜背包，3,650元。圖／LeSportsac提供
家樂氏幸福滋味小方型斜背包，3,650元。圖／LeSportsac提供
家樂氏大嘴鳥早餐手機斜背包，2,800元。圖／LeSportsac提供
家樂氏大嘴鳥早餐手機斜背包，2,800元。圖／LeSportsac提供
「家樂氏幸福滋味」主題印花在帶有紋理的藍色布面上運用90年代非常流行的「補丁徽章」營造出別緻的印花效果。圖／LeSportsac提供
「家樂氏幸福滋味」主題印花在帶有紋理的藍色布面上運用90年代非常流行的「補丁徽章」營造出別緻的印花效果。圖／LeSportsac提供
家樂氏幸福滋味公路後背包，6,700元。圖／LeSportsac提供
家樂氏幸福滋味公路後背包，6,700元。圖／LeSportsac提供
「家樂氏寶物盒」主題印花精選歷代包裝盒圖案並以拼貼畫的手法呈現，回味家樂氏的百年歷史。圖／LeSportsac提供
「家樂氏寶物盒」主題印花精選歷代包裝盒圖案並以拼貼畫的手法呈現，回味家樂氏的百年歷史。圖／LeSportsac提供
家樂氏美好早餐手提袋組合，2,650元。圖／LeSportsac提供
家樂氏美好早餐手提袋組合，2,650元。圖／LeSportsac提供
家樂氏寶物盒方型小托特包，4,500元。圖／LeSportsac提供
家樂氏寶物盒方型小托特包，4,500元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出Kellogg’s家樂氏聯名系列商品。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出Kellogg’s家樂氏聯名系列商品。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出Kellogg’s家樂氏聯名系列商品。圖／LeSportsac提供
LeSportsac推出Kellogg’s家樂氏聯名系列商品。圖／LeSportsac提供
家樂氏東尼虎早餐手機斜背包，2,800元。圖／LeSportsac提供
家樂氏東尼虎早餐手機斜背包，2,800元。圖／LeSportsac提供
家樂氏寶物盒奢華斜背包，5,500元。圖／LeSportsac提供
家樂氏寶物盒奢華斜背包，5,500元。圖／LeSportsac提供
家樂氏東尼虎長形化妝包，1,350元。圖／LeSportsac提供
家樂氏東尼虎長形化妝包，1,350元。圖／LeSportsac提供

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