把東尼虎、公雞背出門 家樂氏玉米片聯名包超可愛登場

玉米片是許多人從小吃到大的早餐首選，尤其Kellogg’s家樂氏品牌的玉米片更是陪伴了不少人長大。近日美國輕量配件包包品牌LeSportsac就攜手家樂氏推出全新的聯名系列，把大家熟悉的公雞和東尼虎等經典玉米片圖騰放到包包上，逗趣可愛的設計也讓人感受到像是重遇兒時餐桌上的夥伴那樣的溫馨。

創立超過百年的家樂氏以製作美味可口、有益健康的玉米片早餐而聞名，深受大人小孩的喜歡。這次LeSportsac所推出的家樂氏聯名系列包含了利用家樂氏經典元素打造的2款主題印花「家樂氏寶物盒」、「家樂氏幸福滋味」，前者精選歷代包裝盒圖案並以拼貼畫的手法呈現，回味家樂氏的百年歷史，後者則在帶有紋理的藍色布面上運用90年代非常流行的「補丁徽章」營造出別緻的印花效果。