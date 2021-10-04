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6年收攤 義大利餐廳Osteria by Angie微風信義店停業
安琪餐飲集團旗下義大利餐廳Osteria by Angie微風信義店，因租約之故，已結束營業。Osteria by Angie是國內相當具代表性的義大利餐廳，只要提到義大利菜，許多老饕都會想到這裡。Osteria by Angie於官方臉書表示，其微風店團隊將全部轉移回大直旗艦店，繼續為顧客服務。
Osteria by Angie是台灣少數獲義大利官方官方組織Ospitalita Italianae認證的義大利餐廳，2010年在台北市光復南路開出第一家店，由來自義大利的安琪餐飲集團總監Giorgio Pappalardo運用經典的料理手法，結合最新鮮的台灣食材，原汁原味呈現正統義大利美食。
2015年11月Osteria by Angie正式進駐微風信義，這也是Osteria by Angie首度在百貨公司內設點。位於信義微風4樓、擁有大片落地窗的Osteria by Angie，一改原本品牌木質溫馨的風格，以明亮的光線與白色的牆壁，散發出活潑輕快的氣息，許多Osteria隱藏版的菜單都在這裡。
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