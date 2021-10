6年收攤 義大利餐廳Osteria by Angie微風信義店停業

安琪餐飲集團旗下義大利餐廳Osteria by Angie微風信義店,因租約之故,已結束營業。Osteria by Angie是國內相當具代表性的義大利餐廳,只要提到義大利菜,許多老饕都會想到這裡。Osteria by Angie於官方臉書表示,其微風店團隊將全部轉移回大直旗艦店,繼續為顧客服務。

Osteria by Angie是台灣少數獲義大利官方官方組織Ospitalita Italianae認證的義大利餐廳,2010年在台北市光復南路開出第一家店,由來自義大利的安琪餐飲集團總監Giorgio Pappalardo運用經典的料理手法,結合最新鮮的台灣食材,原汁原味呈現正統義大利美食。