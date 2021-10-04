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影／麗寶樂園萬聖節登場 小朋友扮萌裝可免費遊行

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園遊行周末開放小朋友免費報名變裝遊行。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園遊行周末開放小朋友免費報名變裝遊行。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶陸上樂園探索世界將推出一系列萬聖節活動，包括萌鬼花車遊行、萬聖人體餐套票、萬聖摩天輪車廂，及全台最大摩天輪燈光秀，小朋友可扮萌裝免費參加萬聖節遊行。

探索世界現正推出萬聖節主題，其中最受歡迎是花車遊行，除了樂園舞者扮成南瓜精靈、亡靈新娘、骷髏舞者，還有幽靈海盜在花車上帶來高難度特技演出，小朋友也可以變裝參加隊伍，即日起至10月31日，每周末開放5到12歲以下兒童，當日萬聖裝扮達身體面積30%以上即可免費報名，名額有限、額滿為止，拍照打卡還可以獲得優惠好禮。

渡假區官網商城「樂園雙人萬聖節饗宴」套票，包括雙人樂園門票加雙人萬聖節人體大餐只要1650元，餐點包括手指義大利麵、骷髏頭人體拼盤、血漿飲料等， 10月30日到10月31日入住麗寶福容大飯店，更有彩繪南瓜DIY活動可以體驗。

全台最大摩天輪天空之夢即日起至10月31日開始播放萬聖燈光秀，每1分鐘一次循環，包括可愛幽靈、巫婆騎掃帚飛越天空，骷顱頭、南瓜、貓頭鷹、蝙蝠等圖騰輪番放映，點亮台中夜空。

萬聖節推出南瓜車廂，隨機出現想要搭乘還要碰運氣。圖／麗寶樂園渡假區提供
萬聖節推出南瓜車廂，隨機出現想要搭乘還要碰運氣。圖／麗寶樂園渡假區提供

萬聖節 幽靈 遊樂園

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