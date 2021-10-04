影／麗寶樂園萬聖節登場 小朋友扮萌裝可免費遊行

麗寶陸上樂園探索世界將推出一系列萬聖節活動，包括萌鬼花車遊行、萬聖人體餐套票、萬聖摩天輪車廂，及全台最大摩天輪燈光秀，小朋友可扮萌裝免費參加萬聖節遊行。

探索世界現正推出萬聖節主題，其中最受歡迎是花車遊行，除了樂園舞者扮成南瓜精靈、亡靈新娘、骷髏舞者，還有幽靈海盜在花車上帶來高難度特技演出，小朋友也可以變裝參加隊伍，即日起至10月31日，每周末開放5到12歲以下兒童，當日萬聖裝扮達身體面積30%以上即可免費報名，名額有限、額滿為止，拍照打卡還可以獲得優惠好禮。

渡假區官網商城「樂園雙人萬聖節饗宴」套票，包括雙人樂園門票加雙人萬聖節人體大餐只要1650元，餐點包括手指義大利麵、骷髏頭人體拼盤、血漿飲料等， 10月30日到10月31日入住麗寶福容大飯店，更有彩繪南瓜DIY活動可以體驗。