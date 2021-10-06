義大利麵口味百百種！全台 TOP10 義大利麵餐廳 每間看起來都超好吃

2021年義大利麵排行榜大洗牌！唯一連續上榜的是「這間」！

TOP 10 / 蠻荒咖啡 Desolate Coffee

南投縣/魚池鄉

TOP 9 / 不言HUMBLE （搬家裝潢中）

台中市/北屯區

原在西屯區十分受歡迎的義大利麵搬家至北屯區囉！必點油封鴨腿義大利麵，選用放養櫻桃鴨、低溫烹調 16 個小時，刀叉稍微一撕，整個骨肉就分離了！鴨肉處理得相當嫩，麵條有點硬度！（MENU美食誌楚離陌提供）

TOP 8 / 義大利生麵廚房 Pasta de Show パスタでしょう

新竹市/東區

裝潢走的是簡約的風格，隱身住宅區內。義大利麵幾乎都是 200 元有找，CP值高！主打生麵，每日限量供應。使用販賣機的方式點餐、麵條有粗細可以選擇！生麵麵條的口感Q彈有嚼勁，帶點小麥香！加麵只要加 10 元哦！（MENU美食誌茱莉的小小世界提供）

TOP 7 / 樂丘廚房

台中市/北區、龍井區

以珍奶舒芙蕾與豐富菜色為賣點的樂丘，也有販售義大利麵、燉飯。提供較少見的水管麵，若更換直麵需加價！醬汁是蒜味清炒，味道也完全沒有油膩感！蛤蜊新鮮飽滿，份量也給的不少！（MENU美食誌LING提供）

TOP 6 / 日式洋麵館 麵日和

台北市/中山區

TOP 5 / RARE 芮珥舒肥料理

台中市/西屯區、北區

將食材用舒肥處理，共有 6 種主菜及 6 種醬可選擇！喜愛海陸雙拼的豐富主餐可點牛牛蝦蝦拼拼搭配松露清炒醬！鮮蝦有 8 隻、牛肉軟嫩不柴口，帶有微微的肉汁！松露清炒直接一整匙松露醬在頂端，均勻混合後香氣每口都吃得到！（MENU美食誌瑄提供）

TOP 4 / Kyomo Pasta 義大利麵専賣

高雄市/鹽埕區

鹽埕超夯義大利麵，僅提供現場候位！每道義大利麵均由日本主廚精製，味道淡雅順口！奶油醬汁與起司衫搭配十分濃郁！主廚推薦豬肉柚子胡椒義大利麵，用料實在、CP值高！店休至10/20，之後可能會開放內用哦！（MENU美食誌黃琪鈞提供）

TOP 3 / Solo Pasta 義大利餐館

台北市/大安區

TOP 2 / 螺絲瑪莉義麵坊

台北市/中山區

捷運中山站的人氣義大利麵餐廳，隨桌附上可以無限續的佛卡夏麵包！必吃粉紅醬鮮蝦雞肉義大利麵，奶醬與茄醬的比例剛剛好，酸甜再帶點辣！主菜鮮嫩雞肉與鮮蝦雙拼，不用動手撥蝦殼！是附近CP值蠻不錯的店！（MENU美食誌君君誠實手札提供）

TOP 1 / JAI宅 HUN混

台北市、新竹市、台中市多間分店

豐富主餐及醬料口味、好拍的裝潢收服許多人的心！海鮮控必吃爆炸蛤蜊系列，數不清的蛤蜊絕對滿足你裝海鮮的那個胃！第一次吃可點招牌橘醬，多種蔬菜熬煮出清爽醬汁！有 4 種套餐可以搭配，且加麵不加價、不強迫收取服務費！（MENU美食誌吃吃三寶寶提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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