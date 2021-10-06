快訊

北市餐廳內用不強制隔板、梅花座 柯文哲：可以做但不鼓勵

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

義大利麵口味百百種！全台 TOP10 義大利麵餐廳 每間看起來都超好吃

聯合新聞網 / MENU美食誌

2021年義大利麵排行榜大洗牌！唯一連續上榜的是「這間」！

TOP 10 / 蠻荒咖啡 Desolate Coffee

南投縣/魚池鄉

南投日月潭必訪的網美咖啡廳，同時也有販售義大利麵、炸物等。極度建議在開始營業時就來，否則將見識到可怕的排隊人潮！店內採光明亮又整潔，隨處皆可拍，餐點及甜點口味佳！（MENU美食誌Jhen☀️提供）

TOP 9 / 不言HUMBLE （搬家裝潢中）

台中市/北屯區

原在西屯區十分受歡迎的義大利麵搬家至北屯區囉！必點油封鴨腿義大利麵，選用放養櫻桃鴨、低溫烹調 16 個小時，刀叉稍微一撕，整個骨肉就分離了！鴨肉處理得相當嫩，麵條有點硬度！（MENU美食誌楚離陌提供）

TOP 8 / 義大利生麵廚房 Pasta de Show パスタでしょう

新竹市/東區

裝潢走的是簡約的風格，隱身住宅區內。義大利麵幾乎都是 200 元有找，CP值高！主打生麵，每日限量供應。使用販賣機的方式點餐、麵條有粗細可以選擇！生麵麵條的口感Q彈有嚼勁，帶點小麥香！加麵只要加 10 元哦！（MENU美食誌茱莉的小小世界提供）

TOP 7 / 樂丘廚房

台中市/北區、龍井區

以珍奶舒芙蕾與豐富菜色為賣點的樂丘，也有販售義大利麵、燉飯。提供較少見的水管麵，若更換直麵需加價！醬汁是蒜味清炒，味道也完全沒有油膩感！蛤蜊新鮮飽滿，份量也給的不少！（MENU美食誌LING提供）  

TOP 6 / 日式洋麵館 麵日和

北市/中山區

非常少見的道地日式義大利麵店，共有五種口味的和風醬：明太子、薑味海瓜子、醬油奶油、拿坡里、和風培根蛋！推薦海瓜子系列，處理恰當的海瓜子完全沒有腥味！麵條本身非常Q彈，有點偏硬！建議提早前往，品項會較齊全哦！（MENU美食誌咩咩愛吃提供）

TOP 5 / RARE 芮珥舒肥料理

台中市/西屯區、北區

將食材用舒肥處理，共有 6 種主菜及 6 種醬可選擇！喜愛海陸雙拼的豐富主餐可點牛牛蝦蝦拼拼搭配松露清炒醬！鮮蝦有 8 隻、牛肉軟嫩不柴口，帶有微微的肉汁！松露清炒直接一整匙松露醬在頂端，均勻混合後香氣每口都吃得到！（MENU美食誌提供）

TOP 4 / Kyomo Pasta 義大利麵専賣

高雄市/鹽埕區

鹽埕超夯義大利麵，僅提供現場候位！每道義大利麵均由日本主廚精製，味道淡雅順口！奶油醬汁與起司衫搭配十分濃郁！主廚推薦豬肉柚子胡椒義大利麵，用料實在、CP值高！店休至10/20，之後可能會開放內用哦！（MENU美食誌黃琪鈞提供）

TOP 3 / Solo Pasta 義大利餐館

台北市/大安區

店內座位多但稍微擁擠，生意很好容易客滿！必吃巴薩醋燻鴨胸奶油義大利麵，可做蛋奶素，除了巴薩醋外還加了帕馬森起司及牛肝菌！整體收汁收得剛剛好，鴨胸口感很軟嫩又有微煙燻的香氣，義大利麵味道濃郁帶點酸醋的調味！（MENU美食誌小小嚮導夢提供）

TOP 2 / 螺絲瑪莉義麵坊

台北市/中山區

捷運中山站的人氣義大利麵餐廳，隨桌附上可以無限續的佛卡夏麵包！必吃粉紅醬鮮蝦雞肉義大利麵，奶醬與茄醬的比例剛剛好，酸甜再帶點辣！主菜鮮嫩雞肉與鮮蝦雙拼，不用動手撥蝦殼！是附近CP值蠻不錯的店！（MENU美食誌君君誠實手札提供）    

TOP 1 / JAI宅 HUN混

台北市、新竹市、台中市多間分店

豐富主餐及醬料口味、好拍的裝潢收服許多人的心！海鮮控必吃爆炸蛤蜊系列，數不清的蛤蜊絕對滿足你裝海鮮的那個胃！第一次吃可點招牌橘醬，多種蔬菜熬煮出清爽醬汁！有 4 種套餐可以搭配，且加麵不加價、不強迫收取服務費！（MENU美食誌吃吃三寶寶提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有更多推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

 

義大利 美食誌 北市

延伸閱讀

全民權證／美食 挑價內外15%

慶奪金鐘！炎亞綸飲料店「手搖茶免費喝」、美食品牌「一律免運＆滿額8折」

源自靜岡！「BEPPIN PASTA」彩色貝殼麵讓料理變成畫

澎湖戀戀海味美食 炒熱後疫情秋冬旅遊

相關新聞

懶人包／迎接雙十連假！「4大超商限時優惠」快收進口袋

中秋連假剛過，雙十連假又來報到，4大超商再度祭出多項限時優惠，包括咖啡、霜淇淋、零食、飲料全都有，不論外出旅遊或是宅家過...

1組貼圖換1餐溫飽 LINE貼圖攜家扶推出張惠妹公益貼圖

天天都用來傳達心情的LINE貼圖，現在還可以傳愛心做公益！LINE貼圖今宣布攜手家扶基金會推出2021年度公益貼圖，即日...

義大利麵口味百百種！全台 TOP10 義大利麵餐廳 每間看起來都超好吃

2021年義大利麵排行榜大洗牌！唯一連續上榜的是「這間」！

日本人好羨慕！全球首款CHOYA紀州南高梅啤酒限量上市

梅酒和啤酒是好朋友！說到梅酒，台灣人第一個想到的品牌絕對是CHOYA，來自日本的CHOYA梅酒不烈口、酸酸甜甜的滋味，深...

玻璃裝潢好清爽！全台首家BV旗艦店 迷你雲朵包推新材質

人氣品牌Bottega Veneta（簡稱BV）台北微風信義店近日重新盛大開幕，這間店不只是品牌在台灣的首間旗艦店，也是...

《好想兔五週年快閃》人偶見面會臺中鐵道驛站開跑 忠實粉絲首場加映求婚成功

全臺最終站《好想兔五週年快閃-好想邀你來作客》臺中站人偶見面會活動，自10月2日於臺中驛站開跑， 160公分的好想兔與小賤狗人偶俏皮登場，首場見面會就吸引了高達百位粉絲一同共襄盛舉，活動現場發生感人的粉絲求婚插曲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。