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iPhone 13 Pro Max實拍比較 夜間人像、微距攝影超驚豔

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
今年iPhone 13 Pro系列（左）又再加入歷來最大幅度的相機升級，3個超廣角、廣角與望遠相機全面進化，從外觀就能看出大不同。記者黃筱晴／攝影
今年iPhone 13 Pro系列（左）又再加入歷來最大幅度的相機升級，3個超廣角、廣角與望遠相機全面進化，從外觀就能看出大不同。記者黃筱晴／攝影

去年iPhone 12 Pro系列夜拍效果已經令許多用戶相當驚豔，今年iPhone 13 Pro系列又再加入歷來最大幅度的相機升級，3個超廣角、廣角與望遠相機全面進化，具備更大光圈、全新的自動對焦感測器，還有3倍光學變焦，透過更廣泛的構圖選擇，可以拍攝從經典望遠人像到微距照片等各式各樣主題；且每個相機都支援「夜間」模式，更能輕鬆拍攝出更清晰銳利的低光源照片。而在功能上，不只加入「攝影風格」，讓每個人都能為自己拍的照片展現獨特風格調性；在影片拍攝上，「電影級」模式更賦予任何人都能為影片注入更引人入勝敘事效果的能力。

微距拍攝

這次iPhone 13 Pro的超廣角鏡頭，因為搭載了全新的自動對焦功能，因此可以達成最近2公分左右的微距拍攝。微距攝影雖然不是iPhone首先推出的，但在iPhone上的使用體驗的確是更簡單直覺，不需要另外切換鏡頭，只要打開相機緩緩的往想要拍攝的物體靠近，在大約10公分以內的距離時，就可以感受到鏡頭自動切換成微距拍攝的瞬間，若想要拍攝花瓣、葉脈這類主題，對著光線拍攝效果更佳。

使用iPhone 13 Pro的超廣角鏡頭即可達成微距攝影的效果，輕鬆拍出葉脈細節。記者黃筱晴／攝影
使用iPhone 13 Pro的超廣角鏡頭即可達成微距攝影的效果，輕鬆拍出葉脈細節。記者黃筱晴／攝影

攝影風格

每次拍完照都一定會重新編輯照片的使用者，肯定會覺得這個功能超好用。iPhone 13系列的「攝影風格」讓你可以更輕鬆地在拍攝時直接加上個人偏好，聰明地針對照片的不同部分，選擇正確的範圍套用調色設定，同時保留原本的膚色。跟原本「濾鏡」功能最大的不同是，濾鏡是將畫面整個套用該風格，攝影風格則是運用了iPhone 11以來的「Semantic Rendering語意渲染」技術，透過最新的A15仿生晶片，更聰明快速地理解畫面的元素，拍出更完美對應風格的照片，這在膚色特徵的調校上尤其明顯。

攝影風格可快速調整豐富對比、鮮明、暖色、冷色不同風格，還可微調並記憶個人化設定。記者黃筱晴／攝影
攝影風格可快速調整豐富對比、鮮明、暖色、冷色不同風格，還可微調並記憶個人化設定。記者黃筱晴／攝影

三倍光學變焦

iPhone 13 Pro系列全新的望遠相機具備77公釐焦距與3倍光學變焦，提供更多構圖選擇。若是用慣了前一代的2倍、2.5倍望遠相機，一開始可能要適應一下變焦時的取景差異，但用慣了以後，套用在人像構圖上、拍攝遠處風景的長焦壓縮感，還有用在全新「電影級」模式拍攝上，都可以更輕鬆拍出更有Fu的照片。

iPhone 13 Pro Max的超廣角、廣角、望遠鏡頭實拍，可以拍攝的距離更遠且畫質細節與前一代相比更清晰。記者黃筱晴／攝影
iPhone 13 Pro Max的超廣角、廣角、望遠鏡頭實拍，可以拍攝的距離更遠且畫質細節與前一代相比更清晰。記者黃筱晴／攝影

夜間模式

這次在低光源的表現上明顯又更進步了許多，尤其是iPhone 13 Pro Max人像夜拍時，在實際幾乎看不到的超暗環境下，拍攝出來人物主體的明亮度、色彩準確度，與背景的前後分層、景深效果都更加出色，自然且線條不會過度鋭化。而雙鏡頭的iPhone 13，雖然與iPhone 12相比有進步，但人像/夜間模式只能二擇一，因此拍攝人像時與Pro系列相比還是有蠻明顯的差異。

若是比較單純拍攝夜景的效果，iPhone 13 Pro Max的顏色正確性比較高、細節也保留比較多，與iPhone 12 Pro Max相比顏色調性差不多，但是在亮暗度表現上，iPhone 13 Pro Max的亮暗變化比較連續、柔和，且保留更多一點細節，iPhone 12 Pro Max則是對比較較強烈，放大細節看比較容易出現亮暗斷階的狀況。而iPhone 13與iPhone 12拍攝同樣場景時，整體畫面顏色比較容易受到環境光線的影響，相較稍微不準確，而iPhone 13的雜訊會比iPhone 12再少一點。

實際使用近2週，會建議如果有較多錄影、夜間人像拍攝需求的使用者，肯定要直上iPhone 13 Pro系列，3相機的取景彈性，以及夜間拍攝的效果絕對進化有感，至於大小螢幕就看個人使用喜好決定就好；如果有預算限制，或是對一手輕鬆掌握的尺寸有執念，抑或是抵擋不了對粉紅色的喜愛，再來選iPhone 13系列。

人像夜拍效果，iPhone 13 Pro Max與iPhone 12 Pro Max相比有大幅進化。記者黃筱晴／攝影
人像夜拍效果，iPhone 13 Pro Max與iPhone 12 Pro Max相比有大幅進化。記者黃筱晴／攝影
iPhone 13的夜間模式比iPhone 12更清晰明亮，但若與iPhone 13 Pro Max相比差異還是蠻明顯。記者黃筱晴／攝影
iPhone 13的夜間模式比iPhone 12更清晰明亮，但若與iPhone 13 Pro Max相比差異還是蠻明顯。記者黃筱晴／攝影
使用夜間模式單純拍攝夜景，乍看差異似乎不大，但iPhone 13 Pro系列顏色正確性比較高、放大看細節也保留比較多。記者黃筱晴／攝影
使用夜間模式單純拍攝夜景，乍看差異似乎不大，但iPhone 13 Pro系列顏色正確性比較高、放大看細節也保留比較多。記者黃筱晴／攝影

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