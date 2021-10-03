iPhone 13 Pro Max實拍比較 夜間人像、微距攝影超驚豔

去年iPhone 12 Pro系列夜拍效果已經令許多用戶相當驚豔，今年iPhone 13 Pro系列又再加入歷來最大幅度的相機升級，3個超廣角、廣角與望遠相機全面進化，具備更大光圈、全新的自動對焦感測器，還有3倍光學變焦，透過更廣泛的構圖選擇，可以拍攝從經典望遠人像到微距照片等各式各樣主題；且每個相機都支援「夜間」模式，更能輕鬆拍攝出更清晰銳利的低光源照片。而在功能上，不只加入「攝影風格」，讓每個人都能為自己拍的照片展現獨特風格調性；在影片拍攝上，「電影級」模式更賦予任何人都能為影片注入更引人入勝敘事效果的能力。

微距拍攝

這次iPhone 13 Pro的超廣角鏡頭，因為搭載了全新的自動對焦功能，因此可以達成最近2公分左右的微距拍攝。微距攝影雖然不是iPhone首先推出的，但在iPhone上的使用體驗的確是更簡單直覺，不需要另外切換鏡頭，只要打開相機緩緩的往想要拍攝的物體靠近，在大約10公分以內的距離時，就可以感受到鏡頭自動切換成微距拍攝的瞬間，若想要拍攝花瓣、葉脈這類主題，對著光線拍攝效果更佳。

使用iPhone 13 Pro的超廣角鏡頭即可達成微距攝影的效果，輕鬆拍出葉脈細節。記者黃筱晴／攝影

攝影風格

每次拍完照都一定會重新編輯照片的使用者，肯定會覺得這個功能超好用。iPhone 13系列的「攝影風格」讓你可以更輕鬆地在拍攝時直接加上個人偏好，聰明地針對照片的不同部分，選擇正確的範圍套用調色設定，同時保留原本的膚色。跟原本「濾鏡」功能最大的不同是，濾鏡是將畫面整個套用該風格，攝影風格則是運用了iPhone 11以來的「Semantic Rendering語意渲染」技術，透過最新的A15仿生晶片，更聰明快速地理解畫面的元素，拍出更完美對應風格的照片，這在膚色特徵的調校上尤其明顯。

攝影風格可快速調整豐富對比、鮮明、暖色、冷色不同風格，還可微調並記憶個人化設定。記者黃筱晴／攝影

三倍光學變焦

iPhone 13 Pro系列全新的望遠相機具備77公釐焦距與3倍光學變焦，提供更多構圖選擇。若是用慣了前一代的2倍、2.5倍望遠相機，一開始可能要適應一下變焦時的取景差異，但用慣了以後，套用在人像構圖上、拍攝遠處風景的長焦壓縮感，還有用在全新「電影級」模式拍攝上，都可以更輕鬆拍出更有Fu的照片。

iPhone 13 Pro Max的超廣角、廣角、望遠鏡頭實拍，可以拍攝的距離更遠且畫質細節與前一代相比更清晰。記者黃筱晴／攝影

夜間模式

這次在低光源的表現上明顯又更進步了許多，尤其是iPhone 13 Pro Max人像夜拍時，在實際幾乎看不到的超暗環境下，拍攝出來人物主體的明亮度、色彩準確度，與背景的前後分層、景深效果都更加出色，自然且線條不會過度鋭化。而雙鏡頭的iPhone 13，雖然與iPhone 12相比有進步，但人像/夜間模式只能二擇一，因此拍攝人像時與Pro系列相比還是有蠻明顯的差異。

若是比較單純拍攝夜景的效果，iPhone 13 Pro Max的顏色正確性比較高、細節也保留比較多，與iPhone 12 Pro Max相比顏色調性差不多，但是在亮暗度表現上，iPhone 13 Pro Max的亮暗變化比較連續、柔和，且保留更多一點細節，iPhone 12 Pro Max則是對比較較強烈，放大細節看比較容易出現亮暗斷階的狀況。而iPhone 13與iPhone 12拍攝同樣場景時，整體畫面顏色比較容易受到環境光線的影響，相較稍微不準確，而iPhone 13的雜訊會比iPhone 12再少一點。