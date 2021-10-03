免費送50杯飲料、套餐現省147！頂呱呱世新大學店開幕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱世新大學門市將於10月4日開幕，並推出5連發的開幕優惠。圖／頂呱呱提供
頂呱呱世新大學門市將於10月4日開幕，並推出5連發的開幕優惠。圖／頂呱呱提供

連鎖速食「頂呱呱」將於10月4日起正式進駐世新大學。為慶祝新店開幕，將免費送出50杯蜂蜜檸檬；直屬學長姐與學弟妹憑學生證，可享指定套餐現省147元的優惠，另外還有憑學生證全品項95折、滿200元送原味雞腿兌換券等不同優惠。其他學校的民眾，至全台頂呱呱門市，也可憑證購買學生限定套餐，最高可享62折優惠。

自開幕當天開始，頂呱呱世新大學門市就依序推出5連發的開幕優惠。10月4日當天將免費贈送50杯「蜂蜜檸檬（M）」讓學生品嚐功夫茶的滋味；10月4日至10月11日，則有「蜂蜜檸檬（M）第2杯半價」限時優惠。10月4日至11月30日期間，出示當校學生證，證明為學長姊帶直屬學弟妹用餐，即可以享「直屬套餐」優惠，內含老鳥A餐（辣味炸雞、黃金雞塊、呱呱包、35元飲品）與「菜鳥B餐」（經典原味炸雞、薯球、甜甜包、35元飲品），原價375元，優惠價228元，現省147元。除此之外，10月4日至11月4日，消費出示學生證，可享店內全品項95折；10月4日起，單筆消費滿200元，贈送「原味雞腿兌換券」1張，贈完為止。

10月4日到11月30日期間，全台頂呱呱門市也推出學生專案，憑學生證即可購買1份學生優惠套餐，可享62折優惠。「學生專案A餐」內含經典原味炸雞、原味雞腿、甜甜包、35元飲品各一，原價160元，優惠價99元。「學生專案B餐」套餐內容為辣味炸雞、地瓜薯條、呱呱包、35元飲品各一，原價215元，優惠價139元。1張學生證限購1份學生限定套餐。

套餐 頂呱呱 世新大學

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