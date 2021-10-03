滿2000送1000、套餐68折！2大餐飲集團「5倍券享優惠」

隨著五倍券即將上路，包括乾杯集團、幕里諾集團，均推出一系列對應方案。乾杯集結7個品牌，針對紙本振興券，推出「滿2000送1000」的優惠；幕里諾集團則是針對旗下SPIGA、杏桃鬆餅屋、勝政豬排等8個品牌，於整個10月推出優惠套餐，原價599～740元不等，均特價500元，不論使用振興券皆可適用。

【乾杯集團】

10月8日起至11月30日期間，乾杯集團集結旗下乾杯燒肉居酒屋、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45，等7大品牌、共計30間分店，推出振興優惠活動，凡持紙本振興券內用消費滿2,000元即贈「乾杯千元現金抵用券」，滿4,000元贈2張，以此類推。憑抵用券且消費滿額，即可折抵消費金額，適用至12月31日。

【SPIGA、BEPPIN】

主打和風義大利麵的「SPIGA PASTA」，以及主打繽紛生鮮貝殼麵的「BEPPIN PASTA」，活動期間原價599～699元的套餐方案，皆特價500元，可享有83～71折優惠。除了招牌麵點外，包括U.S. Choice肋眼牛排、U.S. Choice無骨牛小排或是義式香烤羊排，原價699元，特價超值500元。

【北海道SUAGE湯咖哩】

來自日本北海道的「SUAGE湯咖哩」，首次加入台灣振興活動，同步推出超值500元雙人套餐。精選「炙燒角煮湯咖哩」與「綜合蔬菜湯咖哩」組合優惠，可以吃到先燉煮再炙燒的炙燒角煮湯咖哩，還有使用15款不同蔬菜的綜合蔬菜湯咖哩，原價650元，特價77折，每套500元。

【勝政、勝勢日式豬排】

勝政日式豬排將店內的「中份里肌豬排套餐」搭配「小份腰內豬排套餐」，再加上兩份「茶碗蒸」推出超值雙人套餐，套餐原價710元，活動期間特價500元。勝勢日式豬排同樣推出500元雙人套餐，內容包含究好豬「中份里肌豬排套餐」、「小份腰內豬排套餐」，以及兩份「茶碗蒸」，組合原價740元，優惠價500元。

【鳥丈爐端燒】

採居酒屋型態的「鳥丈爐端燒」，同樣於此次推出500元超值的雙人套餐，內容包含「鳥丈雞肉溫泉蛋釜飯套餐」、「炭烤鯖魚套餐」，兩份套餐組合原價610元，活動期間優惠價500元。也適合搭配上店內的燒鳥、生魚片等料理一同享用。

【泰迪農園咖哩】

此次集結究好豬與舒康雞，推出「香煎究好豬里肌咖哩」與「燉煮舒康雞腿咖哩」的雙人份套餐組合，原價600元，優惠價500元。

【杏桃鬆餅屋】