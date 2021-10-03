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辛普森也穿BALENCIAGA 全新聯名系列即將登場！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BALENCIAGA與動畫《The Simpsons》（辛普森家庭）合作推出特輯，被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。圖／摘自Youtube
BALENCIAGA與動畫《The Simpsons》（辛普森家庭）合作推出特輯，被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。圖／摘自Youtube

之前嘗試過以電玩方式發表新系列的BALENCIAGA，這次又再度突破自我，在巴黎時裝周期間帶來驚喜連連的2022春夏時裝秀。結合深受眾多網友喜愛的紅毯首映與辛普森動畫兩大元素，又一次成功掀起熱議。

BALENCIAGA為許多時尚名人提供過精彩的紅毯造型服飾，就拿不久前剛舉行的Met Gala活動為例，金卡戴珊（Kim Kardashian）當天的那套包括把臉都覆蓋住的全黑造型就讓人印象超深刻。這次創意總監Demna Gvasalia就把紅毯活動直接作為本次發表的重點，在巴黎夏特雷劇院（Le Théâtre du Châtelet）舉辦一場電影首映會，讓模特兒們化身名人，完整呈現明星抵達紅毯後會遇到的狀況，現場有攝影師、觀眾的叫喊聲，還有各種拍照姿勢的變換，雖然不是真正的超級巨星，但態度和服裝的霸氣可是一點都不馬虎。當中也有法國影后伊莎貝雨蓓、影星艾略特佩吉等真的明星加入走秀陣容。

本季的服飾主打黑色，清一色的黑衣人與紅毯形成鮮明對比，也更能展現出服裝細節與布料的魅力。寬大的西裝版型、層層堆疊的蕾絲蓬裙禮服、極度貼身的連身褲等，高調又帥氣、隆重。和Crocs的合作也持續進行，金屬鞋底更有個性。沙漏包也延伸出新的帶有蓬度的滑面皮革款式，三隔層的Triplet Bag，不只造型搶眼，也增添使用收納上的便利性。而這場秀則是由Demna Gvasalia所扮演的蒙面黑衣人擔任壓軸，用自己的設計為行事風格向來低調的他做了最好的掩護。

進入電影院後，大銀幕上播放的是BALENCIAGA與動畫《The Simpsons》（辛普森家庭）合作的特輯，劇情描述荷馬（Homer）為了準備送給老婆美枝（Marge）的生日禮物，寫信給BALENCIAGA總部，最後為他們全家促成一場體驗時尚大秀的美事。包括創意總監Demna Gvasalia和安娜溫圖、小賈斯汀等時尚名人在動畫中也都「辛普森化」，非常有趣。這個合作也被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。

BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
影星艾略特佩吉。圖／BALENCIAGA提供
影星艾略特佩吉。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
法國影后伊莎貝雨蓓。圖／BALENCIAGA提供
法國影后伊莎貝雨蓓。圖／BALENCIAGA提供
三隔層的Triplet Bag，不只造型搶眼，也增添使用收納上的便利性。圖／BALENCIAGA提供
三隔層的Triplet Bag，不只造型搶眼，也增添使用收納上的便利性。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA與動畫《The Simpsons》（辛普森家庭）合作推出特輯，被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。圖／摘自Youtube
BALENCIAGA與動畫《The Simpsons》（辛普森家庭）合作推出特輯，被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。圖／摘自Youtube
BALENCIAGA與動畫《The Simpsons》（辛普森家庭）合作推出特輯，被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。圖／摘自Youtube
BALENCIAGA與動畫《The Simpsons》（辛普森家庭）合作推出特輯，被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。圖／摘自Youtube
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
由Demna Gvasalia所扮演的蒙面黑衣人擔任壓軸，用自己的設計為行事風格向來低調的他做了最好的掩護。圖／BALENCIAGA提供
由Demna Gvasalia所扮演的蒙面黑衣人擔任壓軸，用自己的設計為行事風格向來低調的他做了最好的掩護。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。圖／BALENCIAGA提供
沙漏包也延伸出新的帶有蓬度的滑面皮革款式。圖／BALENCIAGA提供
沙漏包也延伸出新的帶有蓬度的滑面皮革款式。圖／BALENCIAGA提供

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