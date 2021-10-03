辛普森也穿BALENCIAGA 全新聯名系列即將登場！

之前嘗試過以電玩方式發表新系列的BALENCIAGA，這次又再度突破自我，在巴黎時裝周期間帶來驚喜連連的2022春夏時裝秀。結合深受眾多網友喜愛的紅毯首映與辛普森動畫兩大元素，又一次成功掀起熱議。

BALENCIAGA為許多時尚名人提供過精彩的紅毯造型服飾，就拿不久前剛舉行的Met Gala活動為例，金卡戴珊（Kim Kardashian）當天的那套包括把臉都覆蓋住的全黑造型就讓人印象超深刻。這次創意總監Demna Gvasalia就把紅毯活動直接作為本次發表的重點，在巴黎夏特雷劇院（Le Théâtre du Châtelet）舉辦一場電影首映會，讓模特兒們化身名人，完整呈現明星抵達紅毯後會遇到的狀況，現場有攝影師、觀眾的叫喊聲，還有各種拍照姿勢的變換，雖然不是真正的超級巨星，但態度和服裝的霸氣可是一點都不馬虎。當中也有法國影后伊莎貝雨蓓、影星艾略特佩吉等真的明星加入走秀陣容。

本季的服飾主打黑色，清一色的黑衣人與紅毯形成鮮明對比，也更能展現出服裝細節與布料的魅力。寬大的西裝版型、層層堆疊的蕾絲蓬裙禮服、極度貼身的連身褲等，高調又帥氣、隆重。和Crocs的合作也持續進行，金屬鞋底更有個性。沙漏包也延伸出新的帶有蓬度的滑面皮革款式，三隔層的Triplet Bag，不只造型搶眼，也增添使用收納上的便利性。而這場秀則是由Demna Gvasalia所扮演的蒙面黑衣人擔任壓軸，用自己的設計為行事風格向來低調的他做了最好的掩護。