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創意總監還開口唱歌 Roger Vivier新鞋款奇幻有趣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
法式鞋履時尚品牌Roger Vivier在巴黎時裝周發表2022春夏系列。圖／迪生提供
法式鞋履時尚品牌Roger Vivier在巴黎時裝周發表2022春夏系列。圖／迪生提供

法式鞋履時尚品牌Roger Vivier在巴黎時裝周發表2022春夏系列，本季依舊以線上短片形式呈現創意總監Gherardo Felloni的作品，曾就讀音樂學院並擔任男高音的他還特別作曲及獻唱這次的短片主題曲《Flooded》，讓人不只可以欣賞到他的設計功力，也能感受他在音樂方面的才華魅力。

Gherardo Felloni為了本次的音樂短片《Flooded》特意成立樂隊「Wuthering Cats」，在由安德里亞丹尼斯（Andrea Danese）執導的畫面中，我們可以看到以Gherardo Felloni的人生歷程為靈感所創造的寂寞年輕男孩西奧（Theo）的故事，耳邊聽到的是Gherardo Felloni很有特色的嗓音，簡單的詞句述說著做自己的美好與自在，搭配奇幻的視覺畫面，讓人目眩神迷的同時盡情拋開世俗的枷鎖沉浸其中。

包括女星伊莎貝拉羅賽里尼（Isabella Rossellini）、瓦西里施耐德（Vassili Schneider）等傳奇與年輕演員都為了這齣短片同台演出，無論是畫面整體的飽滿色彩和演員的造型以及最重要的Roger Vivier 2022春夏系列新款鞋履都非常引人注目。尤其全新的設計可以感受到非常大膽創新的思維，像是金色高筒Vivier Gladiator涼鞋，靈感源自Roger Vivier先生於1967年設計的Masque系列，Gherardo Felloni用充滿金屬感的金色重塑這些別具象徵意義的作品，搭配雙色水晶裝飾鞋帶，綴以特大水晶方扣，耀眼華麗，Viv' Choc包款再次以物料的交錯和繽紛的顏色現身。經典方釦厚底鞋、穆勒厚底拖鞋等等，也以各種螢光色或漆皮面料呈現前衛活潑的氣場，多樣化造型特殊的鞋跟，也注入更多有趣的想像力。

金色高筒Vivier Gladiator涼鞋，靈感源自Roger Vivier先生於1967年設計的Masque系列。圖／迪生提供
金色高筒Vivier Gladiator涼鞋，靈感源自Roger Vivier先生於1967年設計的Masque系列。圖／迪生提供
Roger Vivier 2022春夏系列。圖／迪生提供
Roger Vivier 2022春夏系列。圖／迪生提供
女星伊莎貝拉羅賽里尼主演Roger Vivier 2022春夏系列短片《Flooded》。圖／迪生提供
女星伊莎貝拉羅賽里尼主演Roger Vivier 2022春夏系列短片《Flooded》。圖／迪生提供
Roger Vivier 2022春夏系列。圖／迪生提供
Roger Vivier 2022春夏系列。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv' Choc包款再次以物料的交錯和繽紛的顏色現身。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv' Choc包款再次以物料的交錯和繽紛的顏色現身。圖／迪生提供
在Roger Vivier 2022春夏系列短片《Flooded》中，瓦西里施耐德飾演Theo，這個角色是以Gherardo Felloni的人生歷程為靈感打造的。圖／迪生提供
在Roger Vivier 2022春夏系列短片《Flooded》中，瓦西里施耐德飾演Theo，這個角色是以Gherardo Felloni的人生歷程為靈感打造的。圖／迪生提供
Roger Vivier 2022春夏系列。圖／迪生提供
Roger Vivier 2022春夏系列。圖／迪生提供
在Roger Vivier 2022春夏系列短片《Flooded》中，瓦西里施耐德飾演Theo，這個角色是以Gherardo Felloni的人生歷程為靈感打造的。圖／迪生提供
在Roger Vivier 2022春夏系列短片《Flooded》中，瓦西里施耐德飾演Theo，這個角色是以Gherardo Felloni的人生歷程為靈感打造的。圖／迪生提供
多樣化造型特殊的鞋跟，也為Roger Vivier注入更多有趣的想像力。圖／迪生提供
多樣化造型特殊的鞋跟，也為Roger Vivier注入更多有趣的想像力。圖／迪生提供

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