創意總監還開口唱歌 Roger Vivier新鞋款奇幻有趣

法式鞋履時尚品牌Roger Vivier在巴黎時裝周發表2022春夏系列，本季依舊以線上短片形式呈現創意總監Gherardo Felloni的作品，曾就讀音樂學院並擔任男高音的他還特別作曲及獻唱這次的短片主題曲《Flooded》，讓人不只可以欣賞到他的設計功力，也能感受他在音樂方面的才華魅力。

Gherardo Felloni為了本次的音樂短片《Flooded》特意成立樂隊「Wuthering Cats」，在由安德里亞丹尼斯（Andrea Danese）執導的畫面中，我們可以看到以Gherardo Felloni的人生歷程為靈感所創造的寂寞年輕男孩西奧（Theo）的故事，耳邊聽到的是Gherardo Felloni很有特色的嗓音，簡單的詞句述說著做自己的美好與自在，搭配奇幻的視覺畫面，讓人目眩神迷的同時盡情拋開世俗的枷鎖沉浸其中。