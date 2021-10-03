500案內所／3大名店快閃落幕　婉婉 、永心鳳茶接力

自9月10日開幕的質感概念店「500案內所」，在10月3日持續安排Single Origin espresso & roast、無向Bar Without、法朋烘焙甜點坊等3間人氣名店快閃坐鎮，各自提供咖啡、調酒與甜點等選擇，陪伴民眾一同度過假日午後時光。

吸引許多人慕名而來的「法朋烘焙甜點坊」，於現場供應老奶奶檸檬蛋糕等多款招牌甜點。業者也表示，本次活動環境讓人感覺很舒服，而且法朋過去開業9年以來，多是憑藉著顧客間的口耳相傳累積知名度，透過此次快閃，可以多看看外面、讓更多人認識法朋。

世界盃咖啡大師台灣選拔賽冠軍之一、位於信義區的 「Single Origin espresso & roast」表示，至500案內所快閃出攤，是進入一個全新的場域，現場也有很多質感的品牌可以交流。尤其過去為避免咖啡風味受到影響，因此不做咖啡冰飲，但是本次在活動中，首度透過「冰酒機」的方式，為民眾提供冰飲，另外集結3款咖啡豆的組合包，也是活動中的人氣商品。透過本次活動，也能夠認識不同的產業，對於自家的意義也相當重大。

至於「無向 Bar Without」則表示，自家致力打破一般人對於酒吧的印象，打造更輕盈的的非傳統酒吧。配合在白天經營的快閃店，也特別以輕盈的概念，推出「適合搭配陽光」的調酒與無酒精飲品。業者也表示，在500案內所的活動中，可以跟賓客有更多的對話，也能傳遞更完整的品牌想法；而且500輯的讀者年齡層廣，能夠跨出酒吧既有的年齡層。例如就有白髮蒼蒼的夫妻一同前來小酌；積極推廣happier Retreat的企業教練陳郁敏，對於調酒中的台灣香料元素，也是有所共鳴，都是令人印象深刻的經驗。甚至連調酒師們的家長，都親赴現場支持，也讓原本「不知道孩子開酒吧在幹麻」的父母們，對於調酒吧文化有更進一步的認識，成為快閃中的溫馨佳話。

除此之外，10月3日當天，北市市議員林亮君也以私人身份前來500案內所支持友好品牌。林亮君認為，500輯是以美學的角度出發，插畫式的封面能吸引民眾目光，樂見台灣的美學持續進步。也很開心在活動現場能看見許多台灣本土的在地品牌。

Single Origin espresso & roast、無向Bar Without、法朋烘焙甜點坊的快閃活動，已經於10月3日劃下句點，即將在雙十連假登場的快閃名店，將會由主打創新中式甜點的「婉婉 WantOne」以及「永心鳳茶－奶茶專門所」登場，同樣是帶來代表性的明星或獨家商品。另外10月9日下午2點至3點還會舉辦「情歌小包廂」微型演唱會，邀請都會女聲林凡、唱作歌手林采欣、創作才子Sam Lin，一同用歌聲談愛情、聊心情，每人報名費用300元，名額有限、額滿為止。

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：即日起～2021年11月14日，每周四至周一11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康