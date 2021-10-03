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黑嘉嘉、陳昊森搶先帶逛UNIQLO TAIPEI全球旗艦店！三大獨有特色服務必朝聖

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
品牌好友陳昊森（左）和黑嘉嘉，搶先逛UNIQLO TAIPEI全球旗艦店。圖／UNIQLO提供
品牌好友陳昊森（左）和黑嘉嘉，搶先逛UNIQLO TAIPEI全球旗艦店。圖／UNIQLO提供

有著「最美女棋士」封號的黑嘉嘉，這季與男星陳昊森共同擔任UNIQLO品牌好友，更搶先帶逛即將開幕的UNIQLO TAIPEI全球旗艦店。還分享了自己穿衣哲學，以及推薦消費者兩大獨有特色服務，一定要前往朝聖！

黑嘉嘉表示，當得知成為UNIQLO品牌好友時，真的非常興奮，因為她一直以來就是忠實粉絲。還透露衣櫃裡有很多UNIQLO的商品，包括了T恤、寬褲和百褶裙等，但最多的還是襯衫，「因為我比賽的時候，就經常穿UNIQLO的」。而黑嘉嘉在穿搭時，最在乎兩大部分，一是舒適，再來是好看，她覺得UNIQLO就是同時兼具這兩個非常重要的原則。所以在搶先逛了UNIQLO TAIPEI全球旗艦店後，黑嘉嘉認為位於4樓的UT& UTme!服務，是每個人都應該去逛的，原因很簡單，她笑說「有很多可愛的單品」。

品牌好友陳昊森（左）和黑嘉嘉，搶先逛UNIQLO TAIPEI全球旗艦店。圖／UNIQLO提供
品牌好友陳昊森（左）和黑嘉嘉，搶先逛UNIQLO TAIPEI全球旗艦店。圖／UNIQLO提供

另一位品牌好友陳昊森則透露，自己時常在工作時就穿UNIQLO的衣服，還曾經跟同事開玩笑說「他們應該找我代言啊！」結果真的成為UNIQLO品牌好友後，就覺得可以跟自己喜歡的品牌更靠近一步，多一分連結。陳昊森還提到，自己不是很會搭配，所以購物時都是一套一套的買，因此當得知UNIQLO TAIPEI全球旗艦店提供了穿搭顧問服務後，眼睛為之一亮，表示「哇！以後逛街時，我就能請他們幫我搭配了」。此外，陳昊森認為旗艦店另一必逛亮點就是花店，「推薦大家來買花，然後搭配衣服，拍美照」，因為他覺得這樣十分浪漫。

陳昊森(右)認為UNIQLO TAIPEI全球旗艦店必逛亮點就是花店，「推薦大家來買花，然後搭配衣服，拍美照」。圖／UNIQLO提供
陳昊森(右)認為UNIQLO TAIPEI全球旗艦店必逛亮點就是花店，「推薦大家來買花，然後搭配衣服，拍美照」。圖／UNIQLO提供

UNIQLO品牌好友黑嘉嘉詮釋防潑水寬版連帽外套。圖／UNIQLO提供
UNIQLO品牌好友黑嘉嘉詮釋防潑水寬版連帽外套。圖／UNIQLO提供

UNIQLO品牌好友陳昊森演繹防潑水多口袋連帽外套。圖／UNIQLO提供
UNIQLO品牌好友陳昊森演繹防潑水多口袋連帽外套。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 品牌 黑嘉嘉

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