懶人急救家電 電動洗鞋機、除毛球機解決日常穿著困擾

心愛的白球鞋有了小髒污、喜歡的衣服出現了小毛球，都讓惜物愛物的人內心超介意，但專業送洗處理所費不貲，如果經常想要清潔或是問題面積不大，特別讓人陷入兩難。近期家電品牌不約而同推出了電動洗鞋機、除毛球機，讓人不用花大錢、也不用花太多力氣就能讓鞋子衣物輕鬆恢復如新。

飛利浦推出全新電動洗鞋機GCA1000，輕巧手持式設計搭配每分鐘500轉高效清潔及硬毛、軟毛、海綿3種不同性能刷頭，只要簡單3步驟「沾濕刷頭」、「按壓電源」、「擦乾鞋身」，一機即可清洗各種材質的鞋款，讓洗鞋更輕鬆有型。機身採IPX5防水等級，並搭載智能壓力感測功能，使用時依照鞋款材質選擇適當刷頭，硬毛刷頭適用於橡膠、中底或鞋底等較堅硬的材質，軟毛刷頭適用於網布、帆布等泛用型的材質，海綿刷頭則適用於PVC、皮革、麂皮等較脆弱的材質，並會在清洗力道過大時，自動暫時停止運轉，預防傷到鞋子，給予愛鞋最專業妥善的照護。