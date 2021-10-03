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懶人急救家電 電動洗鞋機、除毛球機解決日常穿著困擾

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
SteamOne充電式除毛球機，上市優惠價格2,180元。圖／SteamOne提供
SteamOne充電式除毛球機，上市優惠價格2,180元。圖／SteamOne提供

心愛的白球鞋有了小髒污、喜歡的衣服出現了小毛球，都讓惜物愛物的人內心超介意，但專業送洗處理所費不貲，如果經常想要清潔或是問題面積不大，特別讓人陷入兩難。近期家電品牌不約而同推出了電動洗鞋機、除毛球機，讓人不用花大錢、也不用花太多力氣就能讓鞋子衣物輕鬆恢復如新。

飛利浦推出全新電動洗鞋機GCA1000，輕巧手持式設計搭配每分鐘500轉高效清潔及硬毛、軟毛、海綿3種不同性能刷頭，只要簡單3步驟「沾濕刷頭」、「按壓電源」、「擦乾鞋身」，一機即可清洗各種材質的鞋款，讓洗鞋更輕鬆有型。機身採IPX5防水等級，並搭載智能壓力感測功能，使用時依照鞋款材質選擇適當刷頭，硬毛刷頭適用於橡膠、中底或鞋底等較堅硬的材質，軟毛刷頭適用於網布、帆布等泛用型的材質，海綿刷頭則適用於PVC、皮革、麂皮等較脆弱的材質，並會在清洗力道過大時，自動暫時停止運轉，預防傷到鞋子，給予愛鞋最專業妥善的照護。

而專業蒸氣掛燙機品牌SteamOne則是首次推出充電式除毛球機，搭配掛燙機全面呵護細緻衣物。與傳統除毛球機相比，SteamOne充電式除毛球機霧面觸感機身舒適好握，採用不鏽鋼蜂巢面板設計，可針對不同的面料進行修剪深度的調整，更有效地終結惱人毛球；內部三葉旋風刀片，高效精準除毛球，若網蓋鬆脫即自動停止運作，安全又兼具質感和性能，使用USB-C充電，充滿電可持續操作1小時，外出遠門旅行也可隨時方便使用。

SteamOn充電式除毛球機使用USB-C充電，充滿電可持續操作1小時，輕巧強力非常適合外出差旅使用。圖／SteamOne提供
SteamOn充電式除毛球機使用USB-C充電，充滿電可持續操作1小時，輕巧強力非常適合外出差旅使用。圖／SteamOne提供
飛利浦電動洗鞋機每分鐘500轉，高效清潔頑固污漬，時尚輕巧設計，輕鬆洗鞋又有型。圖／飛利浦提供
飛利浦電動洗鞋機每分鐘500轉，高效清潔頑固污漬，時尚輕巧設計，輕鬆洗鞋又有型。圖／飛利浦提供
飛利浦電動洗鞋機建議售價1,090元，內附3種不同性能刷頭，一機即可清洗各種材質的鞋款，全方位呵護愛鞋。圖／飛利浦提供
飛利浦電動洗鞋機建議售價1,090元，內附3種不同性能刷頭，一機即可清洗各種材質的鞋款，全方位呵護愛鞋。圖／飛利浦提供

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