不改變就等著被淘汰！後疫時代時尚品牌轉型挑戰新藍海

從2020年年初開始，沒有人預料的到，一場比SARS擴散更快、奪去更多人性命的新冠肺炎，會在一年之後，仍是全球揮之不去的大規模傳染病。因此，消費力道趨於保守，人們將採買重點放在民生必須品上，導致以流行為賣點的品牌，銷售紛紛重挫。本土市場亦無法倖免，今年五月中旬開始的疫情三級警戒，更是雪上加霜，但部分時尚品牌不坐以待斃，反而選擇轉型，挑戰不同行銷模式求生，因為不改變就只能等著被淘汰。

是時尚品牌也是選品店的plain-me跳脫原本舒適圈，不再只是傳統定義上的服裝品牌，而是身兼通路、企劃角色，導入台灣更多有故事與特色品牌，共同合作。經營者之一的Tim就表示，「plain-me今年6月差點倒閉，所以想說遇到困境，不想要再用過去的方式來解決了」。因此在二度與mouggan跨界合作的同時，也宣告未來plain-me有三大目標，其一是以通路角色，讓KINTO、林百貨等品牌進駐；其二是針對outlet通路、電商平台開發出不同屬性商品。最後，Tim提到在疫情期間，他觀察到消費者對於香氛、植栽、居家清潔和家飾品的需求大增，因此將上述品項納入銷售範疇，還會開發出專屬系列，讓plain-me轉變成全生活風格品牌。

林果良品藉由期間限定「改變皮鞋店」傳達不只是一間鞋店的理念。圖／ORINGO提供

無獨有偶，創立滿15年的鞋履品牌林果良品ORINGO，也在今年疫情最嚴峻的時刻，當月營業額直接呈現跳水式崩跌。如此巨變，也讓品牌創辦人曾信儒選擇放慢腳步，思考因應衝擊的方式。他選擇顛覆鞋店思維，重新塑造林果良品定位，在期間限定的「改變皮鞋店」裡，讓消費者感受到本土製鞋文化，凸顯銷售人員與顧客之間的故事，經典鞋履背後意義，表達林果良品不只是一間鞋店的理念。同時，還回顧鞋履歷史，復刻了半世紀前就問世的便士樂福鞋，象徵跨越時代的改變。

常自嘲「不務正業」的台灣時尚品牌織本主義WEAVISM過去就曾推出過像是肥皂、 冰滴咖啡等跨界商品。近期，更聯手概念餐飲品牌走味大稻埕開啟「東區食驗式」，有別於常見咖啡加上服裝公式，嘗試從客製出發，提倡混搭的飲品或是服裝都不應該被簡單地定義，尊重每個碰撞火花。藉由體驗設計，將選擇自主權交還給消費者，並在現場「客製實驗」一杯最新鮮的飲品。