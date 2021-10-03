不限電信！神腦iPhone、三星指定機型 換電池只要990元

嫌新機太貴？念舊還不想換機？神腦國際體貼用戶，今年最後一波手機維修活動10月正式開跑，不限中華用戶，即日起iPhone、三星指定機型換原廠電池只要990元，iPhone指定機型更換原廠螢幕8.5折起，採線上預約制，名額有限，先約先贏，且五倍券10月8日正式上路後，無論紙本、信用卡、行動支付（LINE Pay、 Pi 拍錢包、街口支付、台灣Pay）皆可於神腦門市消費，使用台灣Pay交易，滿額最高享20%神腦福利金。

神腦建議，若iPhone檢測手機電池健康度低於80%或明顯感覺到耗電變快，就代表電池已老化，指定機種iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus優惠換修價990元；iPhone X/Xs/XR/Xs Max/11/11 Pro/11 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini/SE（2nd Gen）電池換修享8折優惠；如有螢幕破損狀況，活動期間換修iPhone原廠螢幕最低8.5折起，且上述換修優惠，不限各家電信用戶，即日起活動開跑，採線上限量預約制（限額15,000名），消費者可先至線上表單完成預約登記，神腦將以簡訊方式通知送修時間，可至泛中華門市或神腦ASP授權維修中心交收件，另外，Mac全系列維修也有優惠8.5折。

若是使用三星手機S9/S9+/Note9/S10e/S10/S10+/Note 10/Note 10+/Note Lite/A50/A70/A51/A71/S20/S20+/S20 Ultra機種，同樣不限各家電信用戶，亦享有原廠電池換修優惠價990元，即日起至年底，每月限額3,000名，同樣採線上預約制。