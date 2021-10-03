GUCCI又換新logo？後面多兩個0是什麼意思？

義大利時尚品牌GUCCI日前才在台北101開設了《GUCCI 100周年主題快閃店》，販售一系列100周年主題商品。近日眼尖的人可能都發現了，GUCCI的logo後方多了兩個圓圈，看起來像是數學符號的寫法，到底又代表什麼呢？

原來，這個安排也是100周年慶祝企劃的一環，那兩個圓圈是「00」的意思，而與GUCCI字尾的「I」連在一起看也就是「100」，代表100周年。這個新logo被用在官網和IG等社群平台，也成為100周年主題商品最貼切又直覺的宣傳視覺。