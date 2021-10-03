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GUCCI又換新logo？後面多兩個0是什麼意思？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI慶祝100周年在logo和商品上都藏有許多數字密碼。圖／摘自IG、GUCCI提供
GUCCI慶祝100周年在logo和商品上都藏有許多數字密碼。圖／摘自IG、GUCCI提供

義大利時尚品牌GUCCI日前才在台北101開設了《GUCCI 100周年主題快閃店》，販售一系列100周年主題商品。近日眼尖的人可能都發現了，GUCCI的logo後方多了兩個圓圈，看起來像是數學符號的寫法，到底又代表什麼呢？

原來，這個安排也是100周年慶祝企劃的一環，那兩個圓圈是「00」的意思，而與GUCCI字尾的「I」連在一起看也就是「100」，代表100周年。這個新logo被用在官網和IG等社群平台，也成為100周年主題商品最貼切又直覺的宣傳視覺。

這次100周年系列商品品項豐富，從服飾、包款、鞋款到各種配件都有。設計元素網羅「GUCCI00」、典藏印花、經典雙G帆布、織帶等。另外，數字「22705」也是其中的重要意象，它源自音樂平臺MUSIXMATCH檢測並識別出22705首帶有「GUCCI」一詞的音樂歌曲，系列中的多款服飾與配件以這一組數字及多首不同風格卻共同帶有「GUCCI」一詞的歌詞作為印花圖樣。

GUCCI Centennial多色logo短夾，15,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色logo短夾，15,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色印花絲巾，27,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色印花絲巾，27,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色logo短夾，15,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色logo短夾，15,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI logo後方兩個圓圈是「00」的意思，與GUCCI字尾的「I」連在一起看也就是「100」，代表100周年。圖／摘自IG
GUCCI logo後方兩個圓圈是「00」的意思，與GUCCI字尾的「I」連在一起看也就是「100」，代表100周年。圖／摘自IG
GUCCI Centennial紅色馬銜鍊拖鞋，37,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial紅色馬銜鍊拖鞋，37,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial紅色logo手拿肩背包，82,100元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial紅色logo手拿肩背包，82,100元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial棕色logo高跟靴，49,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial棕色logo高跟靴，49,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial深藍色條紋運動褲，40,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial深藍色條紋運動褲，40,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial綠色GG緹花布鞋，30,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial綠色GG緹花布鞋，30,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial GG 緹花連帽外套（背面），69,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial GG 緹花連帽外套（背面），69,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色印花高跟鞋，31,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色印花高跟鞋，31,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial綠色logo項鍊，37,400元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial綠色logo項鍊，37,400元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色條紋肩背提包，10萬500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色條紋肩背提包，10萬500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色印花手拿行李包，91,100元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色印花手拿行李包，91,100元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色logo短袖（正面），21,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色logo短袖（正面），21,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色印花長袖，24,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色印花長袖，24,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色印花長袖，24,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Centennial多色印花長袖，24,500元。圖／GUCCI提供

義大利 快閃 周年慶 Gucci

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