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GUCCI又換新logo？後面多兩個0是什麼意思？
義大利時尚品牌GUCCI日前才在台北101開設了《GUCCI 100周年主題快閃店》，販售一系列100周年主題商品。近日眼尖的人可能都發現了，GUCCI的logo後方多了兩個圓圈，看起來像是數學符號的寫法，到底又代表什麼呢？
原來，這個安排也是100周年慶祝企劃的一環，那兩個圓圈是「00」的意思，而與GUCCI字尾的「I」連在一起看也就是「100」，代表100周年。這個新logo被用在官網和IG等社群平台，也成為100周年主題商品最貼切又直覺的宣傳視覺。
這次100周年系列商品品項豐富，從服飾、包款、鞋款到各種配件都有。設計元素網羅「GUCCI00」、典藏印花、經典雙G帆布、織帶等。另外，數字「22705」也是其中的重要意象，它源自音樂平臺MUSIXMATCH檢測並識別出22705首帶有「GUCCI」一詞的音樂歌曲，系列中的多款服飾與配件以這一組數字及多首不同風格卻共同帶有「GUCCI」一詞的歌詞作為印花圖樣。
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