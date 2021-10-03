快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被暖色系的優雅包圍！愛馬仕春夏新裝充滿能量

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
愛馬仕選在巴黎勒布爾歇航廈舉行2022春夏大秀，並由法國藝術家Flora Moscovici打造秀場空間的噴漆裝置。圖／愛馬仕提供
愛馬仕選在巴黎勒布爾歇航廈舉行2022春夏大秀，並由法國藝術家Flora Moscovici打造秀場空間的噴漆裝置。圖／愛馬仕提供

巴黎時裝周進入尾聲，愛馬仕（Hermès）選在巴黎勒布爾歇航廈舉行2022春夏大秀。這次整體秀場空間由法國藝術家Flora Moscovici所打造，讓看秀嘉賓和模特兒被大片的暖色調噴漆牆面環繞，不只能感受到非常有愛馬仕風格的優雅溫和氣息，也體會到創意總監Nadège Vanhée-Cybulski想傳達的、對生活的嶄新希望。

Nadège Vanhée-Cybulski透露，她很欣賞Flora Moscovici用色彩改變巴黎的公共空間，「真正與她的作品相遇是她在瓦盧瓦街上的裝置藝術，在文化部裝修期間，一幅以鷹架搭建出的宏偉作品。」為了推出讓人耳目一新的時裝秀體驗，並「尋找充滿光線、太陽能量、一種強烈的實體繪畫方法」，Nadège Vanhée-Cybulski很自然地選擇了與Flora Moscovici攜手，共同創作出一場把服裝概念延伸到空間概念的秀，牆面上的色彩和塗料，有些也受到本季服裝的影響，像是某種彩虹色的布料或者相反的霧面或緞面質感，透過使用熒光或金屬塗料來增加輕盈感等等。

而回到服裝本身，可以明顯感受到Nadège Vanhée-Cybulski所建構出的「重新散發光彩的世界」。雖然維持著愛馬仕不隨波逐流的舒適與休閒、經典調性，但是透過簡單的剪裁變化和裝飾細節，還是自然呈現出女性的性感與健美、優雅姿態。皮革收邊的細肩帶背心、襯衫式洋裝，清新中不失沉穩，寬版長褲或短褲的束帶腰身年輕有型，直身線條的長洋裝走起路來飄逸瀟灑，多款兩截式的露腰裝也展現出滿滿活力。橘、黃、白、黑等多色彩呼應著場地的噴漆牆面，也讓人聯想到矛盾的夕陽餘暉，以及在日出美景前所醞釀出的曖昧景致。

配件部分，也是簡約中見高質感。無論是素面皮革方形包、圓筒狀小包等，都以金屬細節呈現俐落時尚的設計感。厚底涼鞋修飾身形又百搭，皮革手環也是無需思考就能為整造行增添氣質的最佳選擇。

皮革收邊的細肩帶背心清新中不失沉穩。圖／愛馬仕提供
皮革收邊的細肩帶背心清新中不失沉穩。圖／愛馬仕提供
皮革手環也是無需思考就能為整造行增添氣質的最佳選擇。圖／愛馬仕提供
皮革手環也是無需思考就能為整造行增添氣質的最佳選擇。圖／愛馬仕提供
直身線條的長洋裝走起路來飄逸瀟灑。圖／愛馬仕提供
直身線條的長洋裝走起路來飄逸瀟灑。圖／愛馬仕提供
透過簡單的剪裁變化和裝飾細節，自然呈現出女性的性感與健美、優雅姿態。圖／愛馬仕提供
透過簡單的剪裁變化和裝飾細節，自然呈現出女性的性感與健美、優雅姿態。圖／愛馬仕提供
寬版長褲或短褲的束帶腰身年輕有型。圖／愛馬仕提供
寬版長褲或短褲的束帶腰身年輕有型。圖／愛馬仕提供
愛馬仕發表2022春夏女裝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕發表2022春夏女裝系列。圖／愛馬仕提供
服裝色彩和場地的噴漆牆面配色相呼應。圖／愛馬仕提供
服裝色彩和場地的噴漆牆面配色相呼應。圖／愛馬仕提供
透過簡單的剪裁變化和裝飾細節，自然呈現出女性的性感與健美、優雅姿態。圖／愛馬仕提供
透過簡單的剪裁變化和裝飾細節，自然呈現出女性的性感與健美、優雅姿態。圖／愛馬仕提供
厚底涼鞋修飾身形又百搭。圖／愛馬仕提供
厚底涼鞋修飾身形又百搭。圖／愛馬仕提供
無論是素面皮革方形包、圓筒狀小包等，都以金屬細節呈現俐落時尚的設計感。圖／愛馬仕提供
無論是素面皮革方形包、圓筒狀小包等，都以金屬細節呈現俐落時尚的設計感。圖／愛馬仕提供
無論是素面皮革方形包、圓筒狀小包等，都以金屬細節呈現俐落時尚的設計感。圖／愛馬仕提供
無論是素面皮革方形包、圓筒狀小包等，都以金屬細節呈現俐落時尚的設計感。圖／愛馬仕提供
愛馬仕發表2022春夏女裝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕發表2022春夏女裝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕發表2022春夏女裝系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕發表2022春夏女裝系列。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 巴黎

延伸閱讀

秋日輕奢包款參考範本！《海岸村恰恰恰》申敏兒、《機智醫生生活》安恩真的秋日帆布馬鞍包超可愛

愛馬仕2022夏季女裝即將發表 10月2日晚間8點半全球直播

蛙類皮膚啟發 興大全球首創仿生抗藻塗料登國際期刊

蛋黃酥界愛馬仕！陳耀訓一盒翻7倍喊到5千元 網跪求割愛

相關新聞

500案內所／3大名店快閃落幕 婉婉 、永心鳳茶接力

自9月10日開幕的質感概念店「500案內所」，在10月3日持續安排Single Origin espresso & ro...

黑嘉嘉、陳昊森搶先帶逛UNIQLO TAIPEI全球旗艦店！三大獨有特色服務必朝聖

有著「最美女棋士」封號的黑嘉嘉，這季與男星陳昊森共同擔任UNIQLO品牌好友，更搶先帶逛即將開幕的UNIQLO TAIP...

懶人急救家電 電動洗鞋機、除毛球機解決日常穿著困擾

心愛的白球鞋有了小髒污、喜歡的衣服出現了小毛球，都讓惜物愛物的人內心超介意，但專業送洗處理所費不貲，如果經常想要清潔或是...

不改變就等著被淘汰！後疫時代時尚品牌轉型挑戰新藍海

從2020年年初開始，沒有人預料的到，一場比SARS擴散更快、奪去更多人性命的新冠肺炎，會在一年之後，仍是全球揮之不去的...

不限電信！神腦iPhone、三星指定機型 換電池只要990元

嫌新機太貴？念舊還不想換機？神腦國際體貼用戶，今年最後一波手機維修活動10月正式開跑，不限中華用戶，即日起iPhone、...

GUCCI又換新logo？後面多兩個0是什麼意思？

義大利時尚品牌GUCCI日前才在台北101開設了《GUCCI 100周年主題快閃店》，販售一系列100周年主題商品。近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。