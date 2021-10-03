不畏女鞋市場低迷 SOGO忠孝館大手筆改裝徹底變身

台北東區人最熟悉的百貨、遠東SOGO忠孝館向來不輕易改裝，為了銜接新世代購物需求，同時滿足主顧客習慣，這次改裝不只大手筆，也費盡心思，除了1樓「美妝天后宮」史上最大規模全面翻新改裝，轉戰2樓的女鞋配件區也是煥然一新，準備帶給SOGO主顧客驚喜與逛街愉悅感更升級的購物空間。

受到運動時尚化影響，加上電商女鞋低價策略搶市，百貨女鞋近年來業績節節衰退，在百貨立足的空間也愈縮愈小。隨著推出升級進化版「美妝天后宮」、並導入國際精品，SOGO仍下重本投資打造2樓女鞋區、空間感同步高級化。

「百貨坪效王」忠孝館過去習慣把空間運用至極致，這回翻轉思考，不再追求容納的品牌愈多愈好，考量到新世代購物重視心情、感覺與氛圍，女鞋配件區改裝後，購物質感有截然不同的進階變化。SOGO忠孝館店長李景銘指出，過去百貨要的是品牌齊全，讓客人方便選購，但常常看到客人必須站著或者擠在一張小椅子上試鞋，購物的舒適感不足，這次改裝，除了形塑出女鞋區的整體形象，強化服務與舒適感更是重要思維。

現在的女鞋配件區徹底變身，藍灰色與銀色交錯的主視覺，加上垂墜式透明球型玻璃串飾，整體空間呈現出輕盈透明感，為了讓樓面更顯寬闊通透，特別運用鏡面設計創造空間的延伸感，柱面也別有巧思，霧面與亮面交錯的不鏽鋼馬賽克柱面，為空間點綴上大人系低調的閃耀感。女鞋區並特別設置藍灰色絨面座椅試鞋區，解決過去消費者試鞋空間不足的問題，並貼心提供拋棄式絲襪方便試鞋，這也是國內百貨首創服務。

李景銘表示，女鞋市場雖然近年都頗低迷，但這次SOGO改裝要帶領女鞋往精緻路線走，過去女鞋走低價策略，商品質感無法提升，只能只能拚折扣、特賣。忠孝館女鞋業績也是全台百貨之冠，過去最高一年可做到5億營業額，近年女鞋市場衰退來到4億多，改裝後目標預計要重返5億高點。