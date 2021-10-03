500案內所／創新兼具傳統！中式甜點「婉婉」雙十快閃

在多間明星餐廳接連快閃之後，由藝人孟耿如媽媽創立、主打創新中式甜點的「婉婉 WantOne」即將於雙十連假期間，快閃進駐《500輯》所打造的實體概念店「500案內所」，讓民眾可以購買古早味三色甜米糕小食盒、小浪漫豆沙甜米糕小食盒等招牌商品之餘，同時享受500案內所帶來的文藝氛圍。

集結《500輯》專題封面的微型插畫展、體驗工作坊、藝文講座、優質選物店等諸多元素的「500案內所」，日前已經陸續迎來白水豆花、糯夫米糕、豊賀大酒家、王策咖啡等多間餐飲品牌快閃。即將在10月9日至11日期間亮相的「婉婉 WantOne」，是孟耿如的媽媽所創立的品牌，肩負承襲兩代的獨家工法以及創辦人母親對於甜點的理念與堅持；在中式甜點漸漸消失的年代，仍希望能以創新的樣貌，讓更多人看見中式甜點的存在與價值；兼具創意與傳統的中式甜點，不只是味覺與視覺上的享受，更想傳遞記憶裡的味道。

在要求「天然、誠信、美味」的三大品牌堅持之下，婉婉 WantOne也將在500案內所的會場，提供古早味三色甜米糕小食盒、小浪漫豆沙甜米糕小食盒、神仙癮｜蔓蔓變美白木耳、神仙癮｜荔枝鳳梨白木耳等4款商品。其中「古早味三色甜米糕小食盒」，內含黑糖桂圓米糕、澎湃八寶米糕、荔枝鳳梨綠茶；「小浪漫豆沙甜米糕小食盒」則是包括玫瑰紫玉豆沙、桂花白玉豆沙，讓民眾可用味蕾感受中式糕點溫潤而純樸的雋永風味。

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。 「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊 時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00 地址：台北市士林區福林路203號