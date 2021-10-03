500案內所／永心鳳茶虎咬獅刈包、麻香鴨肉米糕獨家賣

迎接雙十連假的到來，由《500輯》所打造的高質感實體概念店「500案內所」，將於連假期間精心安排人氣名店「永新鳳茶－奶茶專門所」進駐快閃。現場不僅提供阿薩姆鍋煮奶茶、蜜香紅冷泡茶等明星飲品，更會獨家販售「虎咬獅刈包」、「麻香鴨肉米糕」等2款限定產品，讓粉絲品嚐到別處吃不到的美味。

「500案內所」集結了體驗工作坊、藝文講座、優質選物店、《500輯》專題封面微型插畫展等諸多藝文元素，自9月10日開幕之後，已經成為藝文圈內的人氣活動。同時，500案內所也不斷祭出多間超人氣餐飲名單，包括白水豆花、糯夫米糕、豊賀大酒家、王策咖啡等名店都曾至現場快閃出攤，引起民眾搶購。

即將於10月9日至11日登場的「永心鳳茶－奶茶專門所」，乃是結合台菜料理與鍋煮奶茶的熱門餐廳，提供美食愛好者一處純吃飯、純喝茶、純約會、純聚餐、純放空的奶茶系空間。在快閃期間，將會販售蜜香紅冷泡茶、紅烏龍冷泡茶，以及袋裝的阿薩姆鍋煮奶茶、紅烏龍鍋煮奶茶。除此之外，也會獨家供應「虎咬獅刈包」、「麻香鴨肉米糕」等2款500案內所限定產品，以經典的台式小吃結合精選茶飲，創造出豐富的美味時光。

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。 「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊 時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00 地址：台北市士林區福林路203號