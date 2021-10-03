快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠色奧斯卡生態紀錄片 左鎮化石電影院搶先看

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南左鎮化石園區「化石電影院」放映生態紀錄片，大小朋友與會。圖 ／左鎮化石園區提供
台南左鎮化石園區「化石電影院」放映生態紀錄片，大小朋友與會。圖 ／左鎮化石園區提供

台南市政府文化局左鎮化石園區「化石電影院」，今放映榮獲素有綠色奧斯卡美譽的「野望國際影展」最佳音效獎「歐卡萬哥大氾濫」紀錄片。也邀請國立自然科學博物館研究員張鈞翔進行影片賞析，讓與會大小朋友上了寶貴一課。

野望國際影展於1982年創立，每兩年於英國布里斯托(Bristol)舉辦，是全世界規模最大自然影展，參展國家及影片數最多，得獎難度也相對的高。

台灣野望國際自然傳播學社與英國野望影展跨國合作，每年引進20部獲獎的自然生態影片，授權科教機構、學校及NGO組織放映，讓自然環境影片進入都會城鎮的課堂與社區，讓生物多樣性與環境保育的訊息傳遞出去。

左鎮化石園區表示，每一部生態環境紀錄片，都是提醒社會大眾大自然美好借鏡。今年化石電影院今是最後一個場次，播映以自然世界遺產「歐卡萬哥三角洲」為主題的影片，由張鈞翔帶領參與民眾進行專業賞析，從認識位於非洲南部內陸三角洲以及存在於其中完整無缺的濕地系統開始，到瞭解地球生物的多樣性，最終對氣候、水文、及生物過程間互動有更進一步理解。

文化局長葉澤山表示，除化石電影院，左鎮化石園區在展示規畫與教育課程推廣上，無論是甫獲得繆思創意獎（Muse Creative Awards）獎肯定的鯨劇場或環境教育課程開發，都傳達了對自然生態永續保存維護理念，化石園區日後也將透過博物館的社會教育功能，傳遞歷史與文化傳承永續環保態度。

活動邀請國立自然科學博物館研究員張鈞翔（前右）進行影片賞析，讓與會大小朋友上了寶貴一課。圖 ／左鎮化石園區提供
活動邀請國立自然科學博物館研究員張鈞翔（前右）進行影片賞析，讓與會大小朋友上了寶貴一課。圖 ／左鎮化石園區提供

化石 電影 文化局

延伸閱讀

微熱山丘2.0進駐南投旺來園區 打造森林觀光工廠

勞力士相挺小金人 奧斯卡電影博物館洛杉磯盛大開館

影／向觀光客招手 糖鐵玉善線推舊鐵道文化

高雄防疫放寬 電影院取消梅花座、宗教場所不限80人

相關新聞

500案內所／3大名店快閃落幕 婉婉 、永心鳳茶接力

自9月10日開幕的質感概念店「500案內所」，在10月3日持續安排Single Origin espresso & ro...

黑嘉嘉、陳昊森搶先帶逛UNIQLO TAIPEI全球旗艦店！三大獨有特色服務必朝聖

有著「最美女棋士」封號的黑嘉嘉，這季與男星陳昊森共同擔任UNIQLO品牌好友，更搶先帶逛即將開幕的UNIQLO TAIP...

懶人急救家電 電動洗鞋機、除毛球機解決日常穿著困擾

心愛的白球鞋有了小髒污、喜歡的衣服出現了小毛球，都讓惜物愛物的人內心超介意，但專業送洗處理所費不貲，如果經常想要清潔或是...

不改變就等著被淘汰！後疫時代時尚品牌轉型挑戰新藍海

從2020年年初開始，沒有人預料的到，一場比SARS擴散更快、奪去更多人性命的新冠肺炎，會在一年之後，仍是全球揮之不去的...

不限電信！神腦iPhone、三星指定機型 換電池只要990元

嫌新機太貴？念舊還不想換機？神腦國際體貼用戶，今年最後一波手機維修活動10月正式開跑，不限中華用戶，即日起iPhone、...

GUCCI又換新logo？後面多兩個0是什麼意思？

義大利時尚品牌GUCCI日前才在台北101開設了《GUCCI 100周年主題快閃店》，販售一系列100周年主題商品。近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。