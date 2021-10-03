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綠色奧斯卡生態紀錄片 左鎮化石電影院搶先看
台南市政府文化局左鎮化石園區「化石電影院」，今放映榮獲素有綠色奧斯卡美譽的「野望國際影展」最佳音效獎「歐卡萬哥大氾濫」紀錄片。也邀請國立自然科學博物館研究員張鈞翔進行影片賞析，讓與會大小朋友上了寶貴一課。
野望國際影展於1982年創立，每兩年於英國布里斯托(Bristol)舉辦，是全世界規模最大自然影展，參展國家及影片數最多，得獎難度也相對的高。
台灣野望國際自然傳播學社與英國野望影展跨國合作，每年引進20部獲獎的自然生態影片，授權科教機構、學校及NGO組織放映，讓自然環境影片進入都會城鎮的課堂與社區，讓生物多樣性與環境保育的訊息傳遞出去。
左鎮化石園區表示，每一部生態環境紀錄片，都是提醒社會大眾大自然美好借鏡。今年化石電影院今是最後一個場次，播映以自然世界遺產「歐卡萬哥三角洲」為主題的影片，由張鈞翔帶領參與民眾進行專業賞析，從認識位於非洲南部內陸三角洲以及存在於其中完整無缺的濕地系統開始，到瞭解地球生物的多樣性，最終對氣候、水文、及生物過程間互動有更進一步理解。
文化局長葉澤山表示，除化石電影院，左鎮化石園區在展示規畫與教育課程推廣上，無論是甫獲得繆思創意獎（Muse Creative Awards）獎肯定的鯨劇場或環境教育課程開發，都傳達了對自然生態永續保存維護理念，化石園區日後也將透過博物館的社會教育功能，傳遞歷史與文化傳承永續環保態度。
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