台中久等了！全台第2間「新村站著吃烤肉」插旗草悟道

台中的朋友，未來也有機會享受到韓式鐵桶燒肉了！來自韓國的「新村站著吃烤肉」將前往台中，開設在台第二間門市，業者也透露，估計將於12月開幕。

源自首爾的「新村站著吃烤肉」自1953年開幕，由於當時物資匱乏，因此使用汽油桶作為料理廚具，讓顧客站著吃烤肉，成為店內的招牌特色，至今仍然是首爾的人氣餐廳。2019年6月，新村站著吃烤肉正式登台，首店位於台北市信義商圈，店內延續了鐵桶、站著吃的傳統之外，也提供澳洲牛「橫隔膜」的招牌菜，同時配合台灣市場，增加牛板腱、極品牛腰窩、雙拼伊比利豬等特色肉品，還有自行加購的多種小菜與配料。同時新村還曾與多間酒飲品牌合作，擴大了「燒肉配調酒」的用餐文化。