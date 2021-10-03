聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中久等了！全台第2間「新村站著吃烤肉」插旗草悟道
台中的朋友，未來也有機會享受到韓式鐵桶燒肉了！來自韓國的「新村站著吃烤肉」將前往台中，開設在台第二間門市，業者也透露，估計將於12月開幕。
源自首爾的「新村站著吃烤肉」自1953年開幕，由於當時物資匱乏，因此使用汽油桶作為料理廚具，讓顧客站著吃烤肉，成為店內的招牌特色，至今仍然是首爾的人氣餐廳。2019年6月，新村站著吃烤肉正式登台，首店位於台北市信義商圈，店內延續了鐵桶、站著吃的傳統之外，也提供澳洲牛「橫隔膜」的招牌菜，同時配合台灣市場，增加牛板腱、極品牛腰窩、雙拼伊比利豬等特色肉品，還有自行加購的多種小菜與配料。同時新村還曾與多間酒飲品牌合作，擴大了「燒肉配調酒」的用餐文化。
在登台2年之際，新村站著吃烤肉宣告將插旗台中，新店地點鄰近草悟道廣場，並且已經開始進行人才招募。業者也透露，預計將於今年12月開幕。待正式開幕之後，也將為台中的燒肉愛好者帶來新選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言