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台灣獨家！麥卡倫傳奇之初光影藝廊 新光三越A9開展

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
金鐘主持人吳姍儒與近2.5公尺高的麥卡倫傳奇之初首部曲模型。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金鐘主持人吳姍儒與近2.5公尺高的麥卡倫傳奇之初首部曲模型。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為了致敬歷代開拓者的傑出才華與卓越精神，麥卡倫即日起特別在新光三越台北信義新天地A9，打造充滿奇幻藝術風格的「Tales of The Macallan麥卡倫傳奇之初光影藝廊」，展出John Grant上尉篳路藍縷成就出當今麥卡倫的精神莊園——伊斯特．艾爾奇宅邸（Easter Elchies House）的傳奇故事。

麥卡倫傳奇之初系列首部曲（Tales of The Macallan Volume 1），描述John Grant上尉在1700年以獨特的洞察力，發掘出伊斯特．艾爾奇莊園的潛力，成就1824年以來矗立於此的麥卡倫酒廠。

麥卡倫將傳奇經典六大場景完美復刻重現，包含John Grant上尉的莊園、斯佩河畔、豐收的喜悅、大地恩賜、蘇格蘭酒吧及傳奇之初，每一區的場景設計與光影展演完美結合，讓民眾們沉浸在流動交舞的光影中，彷彿被麥卡倫的時空包覆，走入一幅又一幅的藝術作品，感受大地帶來的禮讚。

當中蘇格蘭酒吧場景，是以17世紀的蘇格蘭酒吧原景呈現，酒櫃上擺放一瓶瓶麥卡倫經典之作，而正中央上方則是主角傳奇之初首部曲。此區特別以英國知名插畫大師Andrew Davidson的插畫，製作一部精彩絕倫的動畫，呈現在一旁的大螢幕上；更邀請到當今最具影響力的蘇格蘭裔古典音樂家Nicola Benedetti，譜寫動畫配樂，生動呈現麥卡倫莊園經典不凡的傳奇故事。

整個展區最大的亮點，則是近2.5公尺高的麥卡倫傳奇之初首部曲模型，與光影動畫交織展演，透過不同時間點的變化，呈現出不同樣貌。此區結合科技與藝術，不論照片或影片，都能拍出彷彿正在進行時空旅行的錯覺，讓觀者遨遊在沉浸式光影的絢爛變化中，以嶄新的方式，感受麥卡倫的浪漫靈魂與細膩絕美。

這次展覽以復古藝術視覺融合動態光影，六大經典展區彷彿一秒穿越時空進入麥卡倫莊園的故事中。展覽期間現場皆有專人導覽，不定期會有特別活動釋出，讓前來觀展拍照的民眾擁有不一樣的體驗。

麥卡倫傳奇之初光影藝廊，在藝術視覺上更由英國知名插畫大師Andrew Davidson親自操刀。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫傳奇之初光影藝廊，在藝術視覺上更由英國知名插畫大師Andrew Davidson親自操刀。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
其中蘇格蘭酒吧場景，是以17世紀的蘇格蘭酒吧原景呈現。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
其中蘇格蘭酒吧場景，是以17世紀的蘇格蘭酒吧原景呈現。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 動畫

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