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2021全台首場馬拉松 台東綠島火燒島大哥路跑今晨開跑
今年全台首場馬拉松「綠島火燒島馬拉松賽」邁入第10年，今天清晨在綠島人權公園紀念碑前開跑，吸引近500人參加，縣長饒慶鈴到場為選手加油打氣、頒獎。她表示，縣府正在拓寬綠島道路，期盼民眾有更順暢安全的路跑、交通環境。
「2021火燒島之見鬼了大哥路跑＆綠島創意美食展」今天清晨5點30分由鄉長謝賢裕、縣議員李數姹等人鳴笛開跑，饒慶鈴受邀為半程馬拉松優勝選手頒獎。
饒慶鈴說，縣府投入約2億7千萬元經費，改善綠島環島公路瓶頸路段，包括綠島北端環島公路拓寬工程中寮經柴口到公館西段，總長度約1.6公里，先施作聯外排水，預計11月起全面闢建道路；另外也改善綠島主街道南寮大街，明天起復工。2項工程預計明年2月完工。
她說，今年馬拉松賽事受疫情影響，報名人數比往年少約3成，但仍有近500名選手參賽，其中台灣大腳丫長跑協會就團報41人，也有住台灣日本籍選手6人、美國籍、馬來西亞籍各1人，另有3名日本選手已二度參賽。
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