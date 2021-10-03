五倍券享9折！初衣食午Café秋季新菜 滿滿海鮮正逢時

秋季是蟹貝海鮮最肥美的時節，位於台北東區的onefifteen初衣食午Café，即日起推出秋季新菜，嚴選馬祖淡菜、軟殼蟹、日本干貝、鮮蝦等豐富海鮮，與台南柚子、嘉義栗子、南投筊白筍南瓜等當令豐饒時蔬，共譜美味協奏曲。新品單點售價220元至620元，持振興券消費享9折優惠。

注重食材本味的顧問主廚游育甄（Dana），透過燉、燜、炸、煮展現食材原鮮，以淡雅溫潤滋味對抗秋老虎。細工慢煮的湯品「栗子湯佐厚切培根與鴨肝丁」，香氣濃郁卻不顯厚重無多餘調味，每一口都能品嚐到溫暖栗香與濃郁鴨肝、煙燻肉香共譜的和諧氣息。

溫沙拉「香料辣肉醬襯烤季節時蔬佐半熟蛋」，在溫差較大的秋季，賦予味蕾迷人炙烤溫潤香氣。前菜「酥炸軟殼蟹柑橘柚子沙拉」、「金沙筊白筍佐奶油煎紅蝦與芝麻葉沙拉」、「香煎干貝蟹餅襯奶油菠菜佐南瓜紅咖哩醬汁」、「香草油漬馬祖淡菜佐風乾番茄與蘑菇」，選用多種豐美海鮮分別注入歐風香料、台菜DNA、南洋惹味等不同風味。

主菜「番紅花海鮮燉飯」不似坊間常見的海鮮燉飯那樣香氣張揚，而是著重高湯、米粒與香料間之平衡，使海鮮燉飯更加清新脫俗，視覺與味覺同樣過癮。「油封鴨腿搭白腰豆與手工香腸」結合經典法菜油封鴨腿與南法鄉村燉菜料理，濃郁暖心。