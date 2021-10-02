吳姍儒穿反光板 視帝薛仕凌的西裝藏了「做工的人」

第56屆金鐘獎的紅毯不意外長輩雲集、波濤洶湧，以黑色禮服、開中門或深V的出現率最高，簡直成了dress code般，之中以Janet的側露和溫貞菱的高雅最是出眾，而閃亮系列則有簡嫚書、吳姍儒撐場；男星以簡約的藍、黑色系為主，炎亞綸身穿金色暈染印花西裝，突破重圍。

Janet產後半年以美胸側露現身紅毯，穠纖合度令人驚艷，她身穿APUJAN甫於倫敦時裝周發表的「迷宮喧囂」系列黑色單片式開衩禮服，背面全空的設計表現了她的率真與性感，搭配總價近1,750萬的De Beers珠寶，華麗搶眼；溫貞菱的深V高雅MS IDEAS褲裝，則是在帥氣和女性化之間取得平衡，她駕馭起來也顯得輕鬆自如。挟著即將結婚的幸福氣勢登場，吳姍儒的JillBridal土耳其訂製禮服宛如反光板，將她整個人籠罩在一片光暈之中，配襯的伯爵珠寶總價約4千萬，她笑說一只戒指就逼近一棟房子的價值；簡嫚書選穿MS IDEAS手工刺繡長禮服，以透膚設計來襯托出古典優雅的氣質，點綴了細緻的MIKIMOTO珠寶；林予晞則是把自己穿成了「冰雪奇緣」的Elsa，運用DeBeers珠寶帶來閃亮效果。

而之中甚為搶眼的是身穿香奈兒羊毛真絲緹花刺繡外套、襯衫與褲裝，搭襯香奈兒高級珠寶的李沐，服裝有著馬術元素的輕快與典雅，俏皮且帥氣，在紅毯上成為跳脫框架的選擇。相較之下男星造型以簡約俐落為主，江宏傑身穿BOSS深藍緞面劍領西服，呈現從容洗練的帥氣；劉冠廷以BALMAIN西裝穿出鬆放自然的優雅，配戴總價近500萬的卡地亞腕表、戒指，美洲豹鑽石胸針則在沈穩色調中成為吸睛的點綴。曾敬驊身穿SAINT LAURENT黑色雙排釦菱格紋大衣，展現復古紳士風範，他與炎亞綸都是搭配Tiffany&Co.珠寶，而炎亞綸的金色Vivienne Westwood則是與他的髮色互襯，穿出個人風格。擒下視帝獎項的薛仕凌，選穿LV條紋西裝、配戴寶格麗戒指及腕表，有趣的是他的西裝釦是巧妙的榔頭造型設計，正好呼應了他的得獎作品「做工的人」。