快訊

不斷更新／Darren「我的婆婆」奪男配 金鐘得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳姍儒穿反光板 視帝薛仕凌的西裝藏了「做工的人」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
（左起）薛仕凌、簡嫚書、Janet、溫貞菱、劉冠廷的金鐘56紅毯造型。記者李政龍／攝影
（左起）薛仕凌、簡嫚書、Janet、溫貞菱、劉冠廷的金鐘56紅毯造型。記者李政龍／攝影

第56屆金鐘獎的紅毯不意外長輩雲集、波濤洶湧，以黑色禮服、開中門或深V的出現率最高，簡直成了dress code般，之中以Janet的側露和溫貞菱的高雅最是出眾，而閃亮系列則有簡嫚書、吳姍儒撐場；男星以簡約的藍、黑色系為主，炎亞綸身穿金色暈染印花西裝，突破重圍。

Janet產後半年以美胸側露現身紅毯，穠纖合度令人驚艷，她身穿APUJAN甫於倫敦時裝周發表的「迷宮喧囂」系列黑色單片式開衩禮服，背面全空的設計表現了她的率真與性感，搭配總價近1,750萬的De Beers珠寶，華麗搶眼；溫貞菱的深V高雅MS IDEAS褲裝，則是在帥氣和女性化之間取得平衡，她駕馭起來也顯得輕鬆自如。挟著即將結婚的幸福氣勢登場，吳姍儒的JillBridal土耳其訂製禮服宛如反光板，將她整個人籠罩在一片光暈之中，配襯的伯爵珠寶總價約4千萬，她笑說一只戒指就逼近一棟房子的價值；簡嫚書選穿MS IDEAS手工刺繡長禮服，以透膚設計來襯托出古典優雅的氣質，點綴了細緻的MIKIMOTO珠寶；林予晞則是把自己穿成了「冰雪奇緣」的Elsa，運用DeBeers珠寶帶來閃亮效果。

而之中甚為搶眼的是身穿香奈兒羊毛真絲緹花刺繡外套、襯衫與褲裝，搭襯香奈兒高級珠寶的李沐，服裝有著馬術元素的輕快與典雅，俏皮且帥氣，在紅毯上成為跳脫框架的選擇。相較之下男星造型以簡約俐落為主，江宏傑身穿BOSS深藍緞面劍領西服，呈現從容洗練的帥氣；劉冠廷以BALMAIN西裝穿出鬆放自然的優雅，配戴總價近500萬的卡地亞腕表、戒指，美洲豹鑽石胸針則在沈穩色調中成為吸睛的點綴。曾敬驊身穿SAINT LAURENT黑色雙排釦菱格紋大衣，展現復古紳士風範，他與炎亞綸都是搭配Tiffany&Co.珠寶，而炎亞綸的金色Vivienne Westwood則是與他的髮色互襯，穿出個人風格。擒下視帝獎項的薛仕凌，選穿LV條紋西裝、配戴寶格麗戒指及腕表，有趣的是他的西裝釦是巧妙的榔頭造型設計，正好呼應了他的得獎作品「做工的人」。

炎亞綸穿Vivienne Westwood西裝、COLLINI MILANO鞋，搭配Tiffany&Co.珠寶。圖／三立電視提供
炎亞綸穿Vivienne Westwood西裝、COLLINI MILANO鞋，搭配Tiffany&Co.珠寶。圖／三立電視提供
吳姍儒穿JillBridal土耳其訂製禮服、Jimmy Choo鞋履，配戴伯爵珠寶。
吳姍儒穿JillBridal土耳其訂製禮服、Jimmy Choo鞋履，配戴伯爵珠寶。
林予晞BAITANG X The Atelier禮服、Giuseppe Zanotti鞋履，配襯DeBeers珠寶。記者李政龍／攝影
林予晞BAITANG X The Atelier禮服、Giuseppe Zanotti鞋履，配襯DeBeers珠寶。記者李政龍／攝影
劉冠廷穿BALMAIN西裝、Christian Louboutin鞋款，配戴卡地亞珠寶及腕表。記者李政龍／攝影
劉冠廷穿BALMAIN西裝、Christian Louboutin鞋款，配戴卡地亞珠寶及腕表。記者李政龍／攝影
江宏傑穿BOSS西裝、皮鞋。記者李政龍／攝影
江宏傑穿BOSS西裝、皮鞋。記者李政龍／攝影
簡嫚書穿MS IDEAS服裝、René Caovilla鞋履，搭襯MIKIMOTO珠寶。記者李政龍／攝影
簡嫚書穿MS IDEAS服裝、René Caovilla鞋履，搭襯MIKIMOTO珠寶。記者李政龍／攝影
曾敬驊穿SAINT LAURENT西裝、麂皮皮鞋，配戴Tiffany&Co.珠寶。記者李政龍／攝影
曾敬驊穿SAINT LAURENT西裝、麂皮皮鞋，配戴Tiffany&Co.珠寶。記者李政龍／攝影
薛仕凌穿LV西裝及鞋款，搭襯寶格麗珠寶腕表。記者李政龍／攝影
薛仕凌穿LV西裝及鞋款，搭襯寶格麗珠寶腕表。記者李政龍／攝影
謝怡芬Janet穿APUJAN禮服、Christian Louboutin鞋款，搭配De Beers珠寶。記者李政龍／攝影
謝怡芬Janet穿APUJAN禮服、Christian Louboutin鞋款，搭配De Beers珠寶。記者李政龍／攝影
李沐穿香奈兒服裝、鞋履及珠寶系列。記者李政龍／攝影
李沐穿香奈兒服裝、鞋履及珠寶系列。記者李政龍／攝影
溫貞菱穿MS IDEAS搭配APM Monaco飾品，鞋款為私人提供。記者李政龍／攝影
溫貞菱穿MS IDEAS搭配APM Monaco飾品，鞋款為私人提供。記者李政龍／攝影

珠寶 西裝 吳姍儒

延伸閱讀

金鐘56／唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸《36題愛上你》奪主持人獎（不斷更新）

金鐘56／奇蹟真的發生！Sandy再奪主持人獎　唐綺陽炎亞綸曝心聲

金鐘56／吳姍儒揶揄吳宗憲沒效！脫口秀引觀眾瘋狂吐槽

金鐘56／薛仕凌奪迷你男配快閃 後台喊「做到最好」

相關新聞

吳姍儒穿反光板 視帝薛仕凌的西裝藏了「做工的人」

第56屆金鐘獎的紅毯不意外長輩雲集、波濤洶湧，以黑色禮服、開中門或深V的出現率最高，簡直成了dress code般，之中...

500案內所／初聲怡、杜祖業、朱平逛展力挺「500輯」

質感媒體「500輯」打造的期間限定店「500案內所」今天請來台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊」與「無向Bar Without...

國內534人角逐2021宜蘭獎 石梓廷《傳輸帶》摘首獎

宜蘭縣最大美術競賽「宜蘭獎」迄今舉辦逾30年，參賽作品來自全國各縣市藝術家，今年共有534件角逐，91件脫穎而出，首獎為...

以創新取代恐嚇 永續新生活是值得享受的過程

「我一開始覺得帶保溫瓶超不方便。」金曲音樂人Suming舒米恩說，他後來發現，自備保溫瓶有很大的好處——冰咖啡不會因為冰...

500案內所／名廚李依錫教作蛋糕 法朋配方完整公開

繼「500談」、「500趴」之後，由質感媒體「500輯」最新打造的實體概念店「500案內所」也陸續推出一系列創新活動，除...

500案內所／名店法朋＋調酒無向＋咖啡Single Origin快閃　「讓人好想去野餐」

當調酒遇上甜點快閃，會衝擊出怎麼樣的火花？500案內所今、明兩天請來台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊」與「無向 Bar Wi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。