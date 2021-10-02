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500案內所／初聲怡、杜祖業、朱平逛展力挺「500輯」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
資深媒體人轉型為創意策展者的初聲怡。記者沈昱嘉／攝影
資深媒體人轉型為創意策展者的初聲怡。記者沈昱嘉／攝影

質感媒體「500輯」打造的期間限定店「500案內所」今天請來台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊」與「無向Bar Without」、冠軍咖啡店「Single Origin espresso & roast」快閃進駐，包括創意策展者初聲怡、資深媒體人杜祖業、肯夢創辦人朱平也都趁著周末好天氣到現場逛展。

資深媒體人轉型為創意策展者的初聲怡說，「完全為了500輯而來」。她認為，媒體本來就應該求新求變，而聯合報有兩件事做得極好，一是年輕化的具體實踐，二是舉辦多元活動，「我看好500輯，也期待有更多火花。」

「傳統媒體都應該走出原本的紙本形式」，資深媒體人杜祖業認為，500輯找到年輕讀者群容易接受的、像是飲食與風格的主張，與目標受眾直接接觸。但是這類型的活動漸多，民眾的要求也愈高，他期待500輯能成為跨圈層的媒體，「更有趣也更長久」。

肯夢創辦人朱平說「500輯就是我心中的Brand（品牌）」，「它創造一個新媒體，發現更多的Lifestyle」。他也肯定500輯提供的平台，讓更多年輕人的創意被看見、被相信，願意不斷地做，找到更好的方向，他更鼓勵500輯應該考慮如何永續。

資深媒體人杜祖業。記者沈昱嘉／攝影
資深媒體人杜祖業。記者沈昱嘉／攝影
肯夢創辦人朱平。記者沈昱嘉／攝影
肯夢創辦人朱平。記者沈昱嘉／攝影

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