國內534人角逐2021宜蘭獎 石梓廷《傳輸帶》摘首獎

宜蘭縣最大美術競賽「宜蘭獎」迄今舉辦逾30年，參賽作品來自全國各縣市藝術家，今年共有534件角逐，91件脫穎而出，首獎為石梓廷創作的《傳輸帶》。頒獎典禮今天登場，由縣長林姿妙親自授獎，得獎作品即日起到10月24日，在宜蘭縣政府文化局第一至三展覽室展出。

「宜蘭獎」是從地方展覽走向全國性的藝術競賽，多年以來拔擢許多國內各地的藝術創作人才。該獎分成東方媒材、西方媒材、立體造型、攝影與新媒體藝術類，共四大領域徵件。

今年534件作品經三輪評審後，石梓廷《傳輸帶》摘下首獎，獲20萬元獎金，銀獎為詹哲名《羔羊只有不斷迷途》、銅獎是陳睿淵《蜃景V》，以及15名優選、73名入選；其中，宜蘭有1件優選、2件入選。

來自新北的26歲石梓廷，以《傳輸帶》奪下首獎。該創作手法以質感仿真為主，利用木頭做為造型基底，並用油畫罩染進行物件表面的處理。他坦言，不會刻意讓人覺得其作品是木頭，反而希望大家不要在意媒材，「我比較想讓人家覺得，為什麼它會在這裡。」

他提及創作理念，傳輸帶是夕陽產業的產物，《傳輸帶》透過擬仿手法去功能性，並放置在隸屬展場最矛盾的牆角，象徵其在該空間是個矛盾存在，就像夕陽產業在整個社會結構是充滿矛盾。

43歲林祐農是宜蘭人，其攝影作品《鰻寮群像》獲優選，該創作起源於多年前在海邊好奇拍下的鰻寮，以及捕鰻人遭海捲走意外事件。他說，每年10月之後的捕鰻季，宜蘭海岸線可以看到不少由捕鰻工人搭建的各式工寮，直到隔年2月再全部拆除，年復一年。

紀錄鰻寮影像迄今邁入第4年的林祐農認為，每個鰻寮代表一個捕鰻人的人生故事，他們必須在捕鰻季與海博鬥，用生命去換取收入，因此有時看到捕鰻人遭海捲走的新聞，就會思考拍攝作品中，是否也有回不來的鰻寮主人。