以創新取代恐嚇 永續新生活是值得享受的過程

「我一開始覺得帶保溫瓶超不方便。」金曲音樂人Suming舒米恩說，他後來發現，自備保溫瓶有很大的好處——冰咖啡不會因為冰塊融化而變淡。他受到啟發：發揮創意，取代道德恐嚇，讓大家對環保有興趣、有感覺，才是最重要的。

今年社企流與聯合報系願景工程、星展銀行（台灣）攜手推動「甜甜圈星球：永續新生活的100 個行動」系列策展，策展內容包括台灣第一個以「永續」為主題的民意調查、相關專題報導，以及今日的重頭戲——「永續新生活行動論壇」。

論壇邀請行政院政委唐鳳、金曲音樂人Suming舒米恩，以及各專業領域中力行永續生活的公民代表出席，不只討論環境保護，也關懷社會正義，共同為永續生活激盪出行動方針。為配合防疫，論壇採「虛實整合」的方式進行，開放民眾觀看線上直播，或部分可親臨現場。

Suming說，十年前人們提到永續，總是用「恐嚇」的，讓人覺得「地球快爆炸啦！」但聽久也就麻痺了。隨著時代的進步，他相信有更好的做法。Suming在台東部落辦為期兩天的音樂節時，為減少垃圾量而改用部落常見的月桃葉盛裝食物，省下大量紙容器，也更有部落特色。

唐鳳回應，現代人的消費選擇，可深化為一則故事，或一種價值。她以自己的服裝為例，「這是由二度就業的婦女所製作，取材自回收牛仔布」。

「永續新生活」不能單靠消費者的覺醒，也需要供應端、通路商共同策動。有機連鎖通路里仁，支持花蓮原住民部落種植有機大豆，不僅守護環境，也讓本土農業、農友得以脫離中盤商的價格控制。里仁總經理李妙玲說，疫情之下，進口原料的成本變高，提升糧食自給率將成未來趨勢。

英國經濟學家凱特．拉沃斯（Kate Raworth）提出的「甜甜圈經濟學」，是兼顧環境保護與社會正義，以創造永續生活的新經濟學。崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，「當房子不再是拿來住的，而是拿來賺錢的，開發商就不會在意環境破壞。」他認為，真正發揮永續價值的是「只租不賣」的社會住宅，「一個社會住宅能幫到八到十個家庭，這是互助也是循環再利用。」

「不要覺得做什麼都沒用，這是在剝奪自己的影響力。」越南華僑Tesicca Truong說。她是著名的青年永續運動家，現任加拿大卑詩省「就業、經濟復興及創新部」顧問。Tesicca Truong自高中開始行動，組織論壇促使學區內學校設置加水站，以水壺取代瓶裝水。她強調，不論任何年齡，都可以改變挑戰和影響體制，從倡議開始。