500案內所／名廚李依錫教作蛋糕 法朋配方完整公開

名廚教作蛋糕裝飾。記者沈昱嘉／攝影 繼「500談」、「500趴」之後，由質感媒體「500輯」最新打造的實體概念店「500案內所」也陸續推出一系列創新活動，除了各項生活選品、聯名商品、每周末的美食名店快閃，還有精彩的「500fu職人體驗坊」；今(2日)登場的是超人氣甜點店「法朋烘焙甜點坊」的主廚李依錫，兩場體驗座無虛席，多數人都說，「是為了主廚搶報名」。

法朋擅長在甜品裡放進季節的滋味，李依錫說，台灣夏秋季節不明顯，這個時節最棒的就是無花果。上、下午兩堂「蛋糕裝飾手作教學」，主廚先備妥素面的戚風蛋糕，再現場示範紅酒凍、乳酪餡的做法，蛋糕的三大主角配方、主廚手寫完整公開貼在牆面，「這個配方比例，跟法朋店內營業用的完全相同」。

主廚手寫配方大方公開。記者沈昱嘉／攝影

名廚不只大方分享配方，調製的技巧也細說分明，甚至像怎麼挑無花果，「與顏色無關，愈軟的愈甜」；也仔細說明海綿蛋糕與戚風蛋糕的不同；加進秘方紅酒醋豆，則是主廚在義大利餐廳的發想延伸；加一點橙皮目的在「提香」；乳酪餡挑選酸味與奶味明顯的兩款，為取其平衡。就連擠花袋的剪法也完整示範。當然，不少鐵粉還是拿著擠花袋請主廚剪圓形、半圓形，現場笑聲不斷。

同樣的材料，裝飾完成的效果也大不同，帶著5歲女兒前來體驗的媽媽笑說，很有趣，整堂課女兒目不轉睛；其中也有鐵粉支持「常常買不到蛋糕，是慕名而來」；邊拍邊做的陳小姐說，「要立刻上傳與李主廚的合照」。其中也有住戶來報名，「回家馬上開吃」。

李依錫說，他開設甜點坊的初衷，是希望從3歲到70歲都能挑選自己喜歡的甜點，創造每個人生活中幸福感，「我希望創造的是社區裡的甜點城堡」。

親子同作蛋糕，對於作品很滿意。記者沈昱嘉／攝影 名廚李依錫大方分享蛋糕製作秘方。記者沈昱嘉／攝影

●關於「500案內所」

「500案內所」是質感媒體「500輯」開設的期間限定概念店，也是繼創造實體對話的「500談」、策展式音樂市集「500趴」，以及透過實作體驗職人精神的「500fu」之後，再度創新演繹新媒體的多元樣貌。

這是一處質感與趣味交會的新鮮指引，地點在同樣提倡理想生活的北市士林區福林路的「Alife」，坐擁藍天綠地，往上可至七星山系，來往捷運站可步行或租用單車，一路行來，各類服飾小吃、國定官邸古蹟，或更遠處的科學教育館、故宮博物院，一日遊充實美好。

500案內所內除了快閃美食，也有一面精彩的打卡牆─集結過往專題封面的微型插畫展，以及系列首次問世的周邊商品，還有台灣各路優質生活品牌同步進駐；每逢周末及國定假日期間，也提供不同類型的豐富活動，像是人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和精彩的藝文講座等。

相關資訊可關注500輯粉絲專頁、Instagram。

●如果你想去

500案內所｜期間限定店

時間：即日起至11/14，每周四至周一11:00-17:00

地點：台北市士林區福林路203號（近捷運士林站，步行約10分鐘）