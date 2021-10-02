快訊

不斷更新／Darren「我的婆婆」奪男配 金鐘得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

500案內所／名廚李依錫教作蛋糕 法朋配方完整公開

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
課程互動多，歡笑聲不斷。記者沈昱嘉／攝影
課程互動多，歡笑聲不斷。記者沈昱嘉／攝影

名廚教作蛋糕裝飾。記者沈昱嘉／攝影
名廚教作蛋糕裝飾。記者沈昱嘉／攝影
繼「500談」、「500趴」之後，由質感媒體「500輯」最新打造的實體概念店「500案內所」也陸續推出一系列創新活動，除了各項生活選品、聯名商品、每周末的美食名店快閃，還有精彩的「500fu職人體驗坊」；今(2日)登場的是超人氣甜點店「法朋烘焙甜點坊」的主廚李依錫，兩場體驗座無虛席，多數人都說，「是為了主廚搶報名」。

法朋擅長在甜品裡放進季節的滋味，李依錫說，台灣夏秋季節不明顯，這個時節最棒的就是無花果。上、下午兩堂「蛋糕裝飾手作教學」，主廚先備妥素面的戚風蛋糕，再現場示範紅酒凍、乳酪餡的做法，蛋糕的三大主角配方、主廚手寫完整公開貼在牆面，「這個配方比例，跟法朋店內營業用的完全相同」。

主廚手寫配方大方公開。記者沈昱嘉／攝影
主廚手寫配方大方公開。記者沈昱嘉／攝影

名廚不只大方分享配方，調製的技巧也細說分明，甚至像怎麼挑無花果，「與顏色無關，愈軟的愈甜」；也仔細說明海綿蛋糕與戚風蛋糕的不同；加進秘方紅酒醋豆，則是主廚在義大利餐廳的發想延伸；加一點橙皮目的在「提香」；乳酪餡挑選酸味與奶味明顯的兩款，為取其平衡。就連擠花袋的剪法也完整示範。當然，不少鐵粉還是拿著擠花袋請主廚剪圓形、半圓形，現場笑聲不斷。

同樣的材料，裝飾完成的效果也大不同，帶著5歲女兒前來體驗的媽媽笑說，很有趣，整堂課女兒目不轉睛；其中也有鐵粉支持「常常買不到蛋糕，是慕名而來」；邊拍邊做的陳小姐說，「要立刻上傳與李主廚的合照」。其中也有住戶來報名，「回家馬上開吃」。

李依錫說，他開設甜點坊的初衷，是希望從3歲到70歲都能挑選自己喜歡的甜點，創造每個人生活中幸福感，「我希望創造的是社區裡的甜點城堡」。

親子同作蛋糕，對於作品很滿意。記者沈昱嘉／攝影
親子同作蛋糕，對於作品很滿意。記者沈昱嘉／攝影
名廚李依錫大方分享蛋糕製作秘方。記者沈昱嘉／攝影
名廚李依錫大方分享蛋糕製作秘方。記者沈昱嘉／攝影

●關於「500案內所」

「500案內所」是質感媒體「500輯」開設的期間限定概念店，也是繼創造實體對話的「500談」、策展式音樂市集「500趴」，以及透過實作體驗職人精神的「500fu」之後，再度創新演繹新媒體的多元樣貌。

這是一處質感與趣味交會的新鮮指引，地點在同樣提倡理想生活的北市士林區福林路的「Alife」，坐擁藍天綠地，往上可至七星山系，來往捷運站可步行或租用單車，一路行來，各類服飾小吃、國定官邸古蹟，或更遠處的科學教育館、故宮博物院，一日遊充實美好。

500案內所內除了快閃美食，也有一面精彩的打卡牆─集結過往專題封面的微型插畫展，以及系列首次問世的周邊商品，還有台灣各路優質生活品牌同步進駐；每逢周末及國定假日期間，也提供不同類型的豐富活動，像是人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和精彩的藝文講座等。

相關資訊可關注500輯粉絲專頁、Instagram。

●如果你想去

500案內所｜期間限定店

時間：即日起至11/14，每周四至周一11:00-17:00

地點：台北市士林區福林路203號（近捷運士林站，步行約10分鐘）

人氣甜點 快閃

延伸閱讀

500案內所／名店法朋+無向快閃「讓人好想去野餐」

BAC秋季水果蛋糕繽紛登場！濃郁起司奶霜搭配酸甜黃金奇異果、新鮮藍莓，一解秋天的甜點癮

7-11獨家推出法朋主廚監製「日式生乳捲、雙餡泡芙」

過半藝人班底全單親！「全明星」粿粿認：小時候都在哭

相關新聞

吳姍儒穿反光板 視帝薛仕凌的西裝藏了「做工的人」

第56屆金鐘獎的紅毯不意外長輩雲集、波濤洶湧，以黑色禮服、開中門或深V的出現率最高，簡直成了dress code般，之中...

500案內所／初聲怡、杜祖業、朱平逛展力挺「500輯」

質感媒體「500輯」打造的期間限定店「500案內所」今天請來台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊」與「無向Bar Without...

國內534人角逐2021宜蘭獎 石梓廷《傳輸帶》摘首獎

宜蘭縣最大美術競賽「宜蘭獎」迄今舉辦逾30年，參賽作品來自全國各縣市藝術家，今年共有534件角逐，91件脫穎而出，首獎為...

以創新取代恐嚇 永續新生活是值得享受的過程

「我一開始覺得帶保溫瓶超不方便。」金曲音樂人Suming舒米恩說，他後來發現，自備保溫瓶有很大的好處——冰咖啡不會因為冰...

500案內所／名廚李依錫教作蛋糕 法朋配方完整公開

繼「500談」、「500趴」之後，由質感媒體「500輯」最新打造的實體概念店「500案內所」也陸續推出一系列創新活動，除...

500案內所／名店法朋＋調酒無向＋咖啡Single Origin快閃　「讓人好想去野餐」

當調酒遇上甜點快閃，會衝擊出怎麼樣的火花？500案內所今、明兩天請來台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊」與「無向 Bar Wi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。