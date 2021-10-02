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500案內所／名店法朋＋調酒無向＋咖啡Single Origin快閃　「讓人好想去野餐」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「無向 Bar Without」今、明兩天帶來三款調飲。記者沈昱嘉／攝影 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
「無向 Bar Without」今、明兩天帶來三款調飲。記者沈昱嘉／攝影 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

法朋烘焙甜點坊的排隊甜點快閃500案內所。記者沈昱嘉／攝影
法朋烘焙甜點坊的排隊甜點快閃500案內所。記者沈昱嘉／攝影
當調酒遇上甜點快閃，會衝擊出怎麼樣的火花？質感媒體「500輯」打造的期間限定店「500案內所」昨天請來台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊」與「無向 Bar Without」、冠軍咖啡店「Single Origin espresso & roast」快閃進駐，不少民眾輕鬆走逛採買後，選一塊蛋糕、配一杯調飲、或一杯手沖咖啡，愉快地說「我們要到旁邊的公園野餐了！」三間名店在明天（10月3日）還有一天快閃。

這周案內所的快閃店有別以往，不見排隊搶購，人潮緩緩流進，展場更顯輕鬆愜意。法朋主廚李依錫說，這是一場很有趣的活動，在陽明山腳下注入更豐富的體驗；他也在店內近300款的品項中，挑選「適合500案內所」有點文青、充滿創新的十數項甜品，其中就包括美食家認證「經典中的經典」老奶奶檸檬蛋糕，以及創新聯名老奶奶檸檬啤酒。

同樣創新酒吧思維的「無向 Bar Without」，也帶三款品飲快閃，調酒師強調「輕」飲，包括無酒精的Chicha Morada，創意來自秘魯的國民飲品，「紫玉米」是共通口感，「但我們調得更精準、細緻」，這款飲品是店內得迎賓飲料，首次出攤；另一款Tropical Zen Falernum，則結合威尼斯的開胃酒和台灣、加勒比海的多種香料，清爽中帶有微甜微苦，也是旅行的滋味。

冠軍咖啡店「Single Origin espresso & roast」，今明快閃500案內所。記者沈昱嘉／攝影
冠軍咖啡店「Single Origin espresso & roast」，今明快閃500案內所。記者沈昱嘉／攝影

位於信義區的名店Single Origin espresso & roast，也到500案內所出攤，此次帶來三款現場手沖咖啡，還有多款咖啡豆，共同品嘗不同風味的手沖咖啡，吸引許多愛好者前來。

500案內所展出至今，年齡層愈見寬廣，今日入店從3歲小娃到銀髮熟齡，相較第一波湧入的歡樂打卡族，近來更多了「細品慢逛」的品味族群；銷售第一仍是每份10元的「500輯」舊報紙，不少人陸續回來搜尋，「插畫實在太棒了」；其次是熱賣已進入第二波的聯名咖啡，以及與春池合作的玻璃杯。

●關於「500案內所」

「500案內所」是質感媒體「500輯」開設的期間限定概念店，也是繼創造實體對話的「500談」、策展式音樂市集「500趴」，以及透過實作體驗職人精神的「500fu」之後，再度創新演繹新媒體的多元樣貌。

這是一處質感與趣味交會的新鮮指引，地點在同樣提倡理想生活的北市士林區福林路的「Alife」，坐擁藍天綠地，往上可至七星山系，來往捷運站可步行或租用單車，一路行來，各類服飾小吃、國定官邸古蹟，或更遠處的科學教育館、故宮博物院，一日遊充實美好。

500案內所內除了快閃美食，也有一面精彩的打卡牆─集結過往專題封面的微型插畫展，以及系列首次問世的周邊商品，還有台灣各路優質生活品牌同步進駐；每逢周末及國定假日期間，也提供不同類型的豐富活動，像是人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和精彩的藝文講座等。

相關資訊可關注500輯粉絲專頁、Instagram。

●如果你想去

500案內所｜期間限定店

時間：即日起至11/14，每周四～周一11:00-17:00

地點：台北市士林區福林路203號（近捷運士林站，步行約10分鐘）

法朋與無向快閃：10/2(六)~10/3(日)11:00至售完為止

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

快閃 甜點 捷運

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