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日本最大珠寶訂製品牌K.UNO歡慶進駐台南 婚戒多重優惠

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
花窗復古系列Rosone Piccolo項鍊。圖／K.UNO提供
花窗復古系列Rosone Piccolo項鍊。圖／K.UNO提供

日本最大規模珠寶訂製品牌K.UNO創立已經40年，進駐台灣2年來，以精緻日式訂製服務與設計深受台灣消費者的喜愛。今（10月1）日更於新光三越台南新天地開設南台灣的首間專賣店。為歡慶新店開幕，K.UNO針對熱賣的迪士尼與融合台南復古花窗元素的珠寶推出獨家限定9折優惠與精選商品7折，並於開幕慶期間推出台南店專屬來店禮與五倍券優惠活動，

K.UNO 台南店以大自然為設計靈感，選用溫暖的鮭魚粉為基調，結合自然植物流線打造愜意的珠寶鑑賞空間。品牌成立40年以來，K.UNO始終秉持著日本職人精神，提供原創婚嫁珠寶、時尚飾品以及迪士尼經典角色的Disney Treasure系列珠寶。而以「擁有最多職人的珠寶公司」為主要特色的K.UNO，社內專業職人約有150名，是台灣少數全訂製珠寶品牌。

針對即將步入禮堂的新人，K.UNO提供不容錯過的多重的優惠。自即日起至10月12日止，透過官網預約台南店訂婚鑽戒或結婚對戒諮詢服務並於FB粉絲頁按讚打卡，除來店贈禮愛心木戒盒外，加碼20名貝殼零錢包諮詢禮。開幕期間凡立約下訂訂婚鑽戒或結婚對戒，即可參加扭蛋抽獎乙次。現場消費婚戒系列商品滿額7萬元贈送「設計短刻印」；滿額10萬元贈送「設計長刻印」。而從10月8日起至11月底止，使用全額五倍券（5,000元）支付訂婚戒系列金額，還有機會參加抽「TOFFY復古烤盤」乙組（名額共3名）。

K.UNO台南店開幕提供迪士尼時尚戒款獨家限定優惠以及其他多項優惠好禮。
K.UNO台南店開幕提供迪士尼時尚戒款獨家限定優惠以及其他多項優惠好禮。
台南復古花窗元素系列，台南店開幕期間限定優惠9折。圖／K.UNO提供
台南復古花窗元素系列，台南店開幕期間限定優惠9折。圖／K.UNO提供
設計師透過溝通諮詢，平均3分鐘就能將顧客對於珠寶的想法繪製成圖，打造專屬獨一無二的珠寶首飾。圖／K.UNO提供
設計師透過溝通諮詢，平均3分鐘就能將顧客對於珠寶的想法繪製成圖，打造專屬獨一無二的珠寶首飾。圖／K.UNO提供
花窗復古系列Carino戒指。圖／K.UNO提供
花窗復古系列Carino戒指。圖／K.UNO提供
迪士尼彩寶系列A mermaid in love小美人魚戒指。圖／K.UNO提供
迪士尼彩寶系列A mermaid in love小美人魚戒指。圖／K.UNO提供
K.UNO台南店以大自然為設計靈感，選用鮭魚粉為基調，結合自然植物流線打造溫暖的空間。圖／K.UNO提供
K.UNO台南店以大自然為設計靈感，選用鮭魚粉為基調，結合自然植物流線打造溫暖的空間。圖／K.UNO提供
迪士尼彩寶系列，台南店開幕期間限定優惠9折。圖／K.UNO提供
迪士尼彩寶系列，台南店開幕期間限定優惠9折。圖／K.UNO提供
K.UNO希望一路陪伴每個女孩度過人生中的重要階段，見證每一次成長、蛻變的過程。圖／K.UNO提供
K.UNO希望一路陪伴每個女孩度過人生中的重要階段，見證每一次成長、蛻變的過程。圖／K.UNO提供
迪士尼彩寶系列Fortunate Pumpkin Carriage仙度瑞拉戒指。圖／K.UNO提供
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珠寶 台南

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