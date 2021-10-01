日本最大珠寶訂製品牌K.UNO歡慶進駐台南 婚戒多重優惠

日本最大規模珠寶訂製品牌K.UNO創立已經40年，進駐台灣2年來，以精緻日式訂製服務與設計深受台灣消費者的喜愛。今（10月1）日更於新光三越台南新天地開設南台灣的首間專賣店。為歡慶新店開幕，K.UNO針對熱賣的迪士尼與融合台南復古花窗元素的珠寶推出獨家限定9折優惠與精選商品7折，並於開幕慶期間推出台南店專屬來店禮與五倍券優惠活動，

K.UNO 台南店以大自然為設計靈感，選用溫暖的鮭魚粉為基調，結合自然植物流線打造愜意的珠寶鑑賞空間。品牌成立40年以來，K.UNO始終秉持著日本職人精神，提供原創婚嫁珠寶、時尚飾品以及迪士尼經典角色的Disney Treasure系列珠寶。而以「擁有最多職人的珠寶公司」為主要特色的K.UNO，社內專業職人約有150名，是台灣少數全訂製珠寶品牌。