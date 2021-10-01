聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本最大珠寶訂製品牌K.UNO歡慶進駐台南 婚戒多重優惠
日本最大規模珠寶訂製品牌K.UNO創立已經40年，進駐台灣2年來，以精緻日式訂製服務與設計深受台灣消費者的喜愛。今（10月1）日更於新光三越台南新天地開設南台灣的首間專賣店。為歡慶新店開幕，K.UNO針對熱賣的迪士尼與融合台南復古花窗元素的珠寶推出獨家限定9折優惠與精選商品7折，並於開幕慶期間推出台南店專屬來店禮與五倍券優惠活動，
K.UNO 台南店以大自然為設計靈感，選用溫暖的鮭魚粉為基調，結合自然植物流線打造愜意的珠寶鑑賞空間。品牌成立40年以來，K.UNO始終秉持著日本職人精神，提供原創婚嫁珠寶、時尚飾品以及迪士尼經典角色的Disney Treasure系列珠寶。而以「擁有最多職人的珠寶公司」為主要特色的K.UNO，社內專業職人約有150名，是台灣少數全訂製珠寶品牌。
針對即將步入禮堂的新人，K.UNO提供不容錯過的多重的優惠。自即日起至10月12日止，透過官網預約台南店訂婚鑽戒或結婚對戒諮詢服務並於FB粉絲頁按讚打卡，除來店贈禮愛心木戒盒外，加碼20名貝殼零錢包諮詢禮。開幕期間凡立約下訂訂婚鑽戒或結婚對戒，即可參加扭蛋抽獎乙次。現場消費婚戒系列商品滿額7萬元贈送「設計短刻印」；滿額10萬元贈送「設計長刻印」。而從10月8日起至11月底止，使用全額五倍券（5,000元）支付訂婚戒系列金額，還有機會參加抽「TOFFY復古烤盤」乙組（名額共3名）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言