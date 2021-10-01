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星級料理變身洋芋片 7-ELEVEN推「極上饗宴」奢華零食

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
10月6日起CITY PRIMA精品咖啡與聯合文學雜誌合作，邀請5位文學小說家創作5篇短篇小說，搭配不同插畫的杯套，圖文並茂呈現。圖／7-ELEVEN提供
10月6日起CITY PRIMA精品咖啡與聯合文學雜誌合作，邀請5位文學小說家創作5篇短篇小說，搭配不同插畫的杯套，圖文並茂呈現。圖／7-ELEVEN提供

迎接週末，來點特別的零食、巧克力讓味蕾享受驚喜感！7-ELEVEN自10月6日推出「極上饗宴」主題活動，將高價餐點化身零食點心，包括米其林一星餐廳頌丹樂監製推出的「波的多」泰式料理風味洋芋片系列，還有3款樂事頂級風味洋芋片，只要銅板價輕鬆美味升級；同步引進多款國際巧克力、進口高級酒，指定品項還可享任2件8折、3件7.7折優惠，超商就近買就能享受奢華風味。

另外，7-ELEVEN也引進瑞士蓮極醇系列85%、90%兩種經典暢銷高濃度口味，任2件9折再加贈高質感造型鐵盒，送禮收藏皆適宜。同步還有高人氣的3大韓國品牌YOUUS、7-SELECT、熊津、濟州SamDaSoo在10月6日至11月2日也推出韓國季品牌月，享指定人氣品項任選買2送1，韓國Sweetory全系列則推出任2件.69元優惠，巧克力愛好者不能錯過。迎接薄酒萊季，生活美食誌同步開跑「2021薄酒萊新酒」預購、引進瑪當園酒莊、路易佳鐸酒莊以及聖羅蘭酒莊3大薄酒萊新酒，另還有皇室御用葡萄酒與米其林星級清酒等夢幻酒款。

不僅如此，每逢週一精品咖啡日，10月4日OPEN POINT行動隨時取推出CITY PRIMA精品拿鐵買2杯送1杯，10月6日起CITY PRIMA精品咖啡更與聯合文學雜誌合作，將精品咖啡與文學結合「喝精品・品文學」，邀請5位文學小說家張維中、劉梓潔、陳雪、知寒、姜泰宇（敷米漿），以精品咖啡的香氣、苦味、酸味、甜味及厚實感5種氣味為靈感，創作而成5篇短篇小說，搭配不同插畫的杯套，圖文並茂呈現，讓大家品味精品咖啡同時也能看小說享受趣味，此外掃描杯套上QR CODE至聯合文學雜誌官網投稿還有機會獲得獎金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

3款樂事頂級風味洋芋片，包含佛佛羅倫斯燉牛肉口味洋芋片、奶油松露燉飯口味洋芋片、西班牙海鮮口味洋芋片。圖／7-ELEVEN提供
3款樂事頂級風味洋芋片，包含佛佛羅倫斯燉牛肉口味洋芋片、奶油松露燉飯口味洋芋片、西班牙海鮮口味洋芋片。圖／7-ELEVEN提供
米其林一星餐廳頌丹樂監製推出「波的多頌丹樂」泰式料理風味洋芋片系列。圖／7-ELEVEN提供
米其林一星餐廳頌丹樂監製推出「波的多頌丹樂」泰式料理風味洋芋片系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月6日起開跑「極上饗宴」主題活動，將高價餐點化身零食點心打造奢華感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月6日起開跑「極上饗宴」主題活動，將高價餐點化身零食點心打造奢華感。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 巧克力

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