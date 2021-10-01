邱澤變身一級玩家 相挺Hamilton A8快閃店剽悍現身

近期韓劇「魷魚遊戲」大夯，刺激的劇情也讓人懷念各種實體或虛擬遊戲的樂趣。漢米爾頓（Hamilton）近日推出與電玩遊戲合作的特殊鈦金屬腕表，品牌今日除於新光三越A8戶外開設快閃店，更邀請到人氣男星邱澤以深色長褲、迷彩襯衫和軍靴，搭配新款Hamilton卡其陸戰腕表，剽悍站台。

力求創新突破的Hamilton，過去大量出現在好萊塢電影中，包含「天能」、「星際效應」、「星際戰警」等電影都能看到表款的酷炫身影。品牌近日除了在新光三越A8開設全新專櫃，並同步在A8香堤廣場開設快閃店，店上並帶來與暢銷電玩合作的「全球限量卡其陸戰系列鈦金屬自動上鍊腕表」，全球限量1983只。

邱澤近年演藝作品頗受好評、戲路多元，記者會現場他並提到，希望往後能嘗試類似科幻、燒腦的星際題材，並主動喊話：希望能在下一部電影中與Hamilton合作。由於本次Hamilton的限量腕表是與電玩合作，他提到自己以往也對PS、任天堂等電玩著迷，並對競速跑車類別如「跑車浪漫（Gran Turismo）」情有獨鍾，但現實中他也熱衷戶外運動，並曾登上嘉明湖、玉山，成為在虛擬、現實中同樣享受生活的一級玩家。

而本次Hamilton新光三越A8的三樓專櫃上則同步展出多款野戰風格時計。包含寬版皮帶式表帶卡其陸戰系列44毫米自動上鍊計時腕表、邱澤手上配戴的卡其陸戰系列42毫米鈦合金自動上鍊腕表，以及卡其陸戰系列鈦合金自動上鍊腕表的《極地戰嚎®️6》限量版。表款多具有粗獷、風格鮮明的皮表帶，並搭配雙圈、24小時制的時間顯示，以還原漢米爾頓經典的軍事風貌。