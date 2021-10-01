快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

全台第一家迴轉壽司變身 「大車輪」微縮火車裝壽司

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
岩燒鱈場蟹石鍋泡飯。圖／大車輪提供
岩燒鱈場蟹石鍋泡飯。圖／大車輪提供

在台北有50年歷史、老字號的大車輪餐廳，也是全台第一間火車迴轉壽司店，全新改裝再出發，大車輪中山北路店延續本舖經典的火車壽司印象 ，推出「盒火車壽司」系列，以純手工製作的微縮火車場景盒盛裝握壽司，更顯精緻巧妙。

全新開幕的大車輪中山店，定位在日式餐酒館，並改名為「大車輪日料岩酒所」。意指從岩石燒為創意發想，輔以炭火香氣，取諧音「研究所」，是要傳達對料理的熱情與不斷研究進步的精神。

大車輪餐飲企業經營團隊表示，在規劃中山店時，就決定要讓新、舊客人都能感受大車輪的經典火車元素，但如何轉換在裝潢中，是一大難題。最後以「火車微縮模型」寫下不同的大車輪故事篇章，純手工製作是對歷代日料師傅的致敬，並以此當食盒盛裝握壽司。

全新大車輪中山店也大玩創意，例如是全台第一間推出「岩石湯泡飯」料理的餐廳，將傳統形式的日式茶泡飯與岩石鍋結合，再加以創意改良，在濃郁湯頭倒入的瞬間，美味重組，也能感受到食物最真實的香氣。

此外，「岩燒鱈場蟹石鍋泡飯」是大車輪中山店人氣菜色之一，主廚將甲殼類海鮮、蔬菜和奶油先熬煮6小時，燉煮出的紅蝦湯頭後，倒進岩石鍋，搭配鱈場蟹⾁食用，豐富層次。

主廚也特別結合經典的火車元素在擺盤中，「火車」展現多種不同的大正時期場景，饕客在大啖美食之餘，還能身歷其境的讓大車輪火車帶你去旅行。「⼤車輪の盒火⾞握壽司」是主廚特製的七貫盛合握壽司，包含海膽柿餅、鮪⿂酪梨、炙燒比目⿂、軍鑑帕瑪森起司、干⾙烏魚⼦末，星鰻黃瓜和柚絲甜蝦。

另一推薦「⼤車輪蛋蛋の幸福卷」則是以6種奢華魚卵搭配碳烤牛肉和炸天婦蝦，以壽司的樣貌打造而成，蝦卵、⿂卵、烏魚子、明太子和鮭魚卵，入口感受超幸福。「初六の刺身與酒」則精選7種不同的時令⽣魚片及海鮮，佐以日本酒莊聯名的吟釀清酒，被譽為經典。

不只創新，大車輪也將40年的老菜「神戶菲力黃金燒」保留下來，並重新包裝賦予新樣貌，經典老菜風味翻新。

大車輪中山店的設計靈感來自日本大正時期風格，以紅藍為主色調，大面積使用荷蘭設計師設計的日式繪畫壁紙，展現大正時期和洋混搭的風格。

地址：台北市中山區中山北路一段93號

電話：02-2389-8138

時間：每周一至周日11:30~14:30 ; 17:00~22:00

飲品也具美感創意。圖／大車輪提供
飲品也具美感創意。圖／大車輪提供
設計靈感來自日本大正時期風格。圖／大車輪提供
設計靈感來自日本大正時期風格。圖／大車輪提供
⼤車輪の盒火⾞握壽司。圖／大車輪提供
⼤車輪の盒火⾞握壽司。圖／大車輪提供
空間展現和洋混搭的美感。圖／大車輪提供
空間展現和洋混搭的美感。圖／大車輪提供

壽司

延伸閱讀

談疫情稱「天助我也」 康師傅1經理記大過

台生走入歷史 看好中山前景

超海派「生魚散壽司」一碗才120元！采田壽司免排隊，預約取餐回家爽嗑

清大學士後醫學系過關 中山、中興「暫時」落馬原因曝

相關新聞

全台第一家迴轉壽司變身 「大車輪」微縮火車裝壽司

在台北有50年歷史、老字號的大車輪餐廳，也是全台第一間火車迴轉壽司店，全新改裝再出發，大車輪中山北路店延續本舖經典的火車...

IKEA全台首賣「珍珠奶茶霜淇淋」！ 10／1同步推節慶限定美食「萬聖節熱狗、花生醬核桃肉桂捲」

珍奶控一定要看！IKEA堪稱是最懂美食的家俱店，特別於10月份推出多款限時節慶應景美食，像是瑞典肉桂捲節推出的「花生醬核桃肉桂捲」、萬聖節推出的「萬聖節熱狗」，還有大眾都愛的「珍珠奶茶霜淇淋」，將於1

獨／暫停業非收攤！米其林餐盤Chou Chou餐廳會再回來

坊間傳言2018～2021年連續4年，於米其林指南獲得餐盤推薦的Chou Chou法式餐廳即將熄燈，讓粉絲很擔心；不過還...

0時開搶！達美樂「3款夏威夷大披薩」通通199　限時1天

隨著即將進入夏天的尾巴，連鎖披薩「達美樂」將於9月30日舉辦僅有1天的限時快閃，3種口味的「夏威夷系列大披薩」，每個優惠...

幸運兒是你嗎？foodpanda「滿100折50」隱藏版優惠，外送族必收

外食族號外！外送平台一直是台灣民眾不想親自下廚時的好夥伴之一，而foodpanda近期低調發放專屬優惠券，包含點外賣「滿100折50」、「滿250折75元」等多款限時好康，也有生鮮雜貨「免低消5折」優

開幕2年半！港式餐廳「D弐拾弐」退出微風南山

新葡苑旗下的年輕港點餐廳「D弐拾弐」，因租約到期的因素，將於9月底結束營業、退出微風南山，對於喜愛港式點心、港式料理的民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。