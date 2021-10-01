全台第一家迴轉壽司變身 「大車輪」微縮火車裝壽司

在台北有50年歷史、老字號的大車輪餐廳，也是全台第一間火車迴轉壽司店，全新改裝再出發，大車輪中山北路店延續本舖經典的火車壽司印象 ，推出「盒火車壽司」系列，以純手工製作的微縮火車場景盒盛裝握壽司，更顯精緻巧妙。

全新開幕的大車輪中山店，定位在日式餐酒館，並改名為「大車輪日料岩酒所」。意指從岩石燒為創意發想，輔以炭火香氣，取諧音「研究所」，是要傳達對料理的熱情與不斷研究進步的精神。

大車輪餐飲企業經營團隊表示，在規劃中山店時，就決定要讓新、舊客人都能感受大車輪的經典火車元素，但如何轉換在裝潢中，是一大難題。最後以「火車微縮模型」寫下不同的大車輪故事篇章，純手工製作是對歷代日料師傅的致敬，並以此當食盒盛裝握壽司。

全新大車輪中山店也大玩創意，例如是全台第一間推出「岩石湯泡飯」料理的餐廳，將傳統形式的日式茶泡飯與岩石鍋結合，再加以創意改良，在濃郁湯頭倒入的瞬間，美味重組，也能感受到食物最真實的香氣。

此外，「岩燒鱈場蟹石鍋泡飯」是大車輪中山店人氣菜色之一，主廚將甲殼類海鮮、蔬菜和奶油先熬煮6小時，燉煮出的紅蝦湯頭後，倒進岩石鍋，搭配鱈場蟹⾁食用，豐富層次。

主廚也特別結合經典的火車元素在擺盤中，「火車」展現多種不同的大正時期場景，饕客在大啖美食之餘，還能身歷其境的讓大車輪火車帶你去旅行。「⼤車輪の盒火⾞握壽司」是主廚特製的七貫盛合握壽司，包含海膽柿餅、鮪⿂酪梨、炙燒比目⿂、軍鑑帕瑪森起司、干⾙烏魚⼦末，星鰻黃瓜和柚絲甜蝦。

另一推薦「⼤車輪蛋蛋の幸福卷」則是以6種奢華魚卵搭配碳烤牛肉和炸天婦蝦，以壽司的樣貌打造而成，蝦卵、⿂卵、烏魚子、明太子和鮭魚卵，入口感受超幸福。「初六の刺身與酒」則精選7種不同的時令⽣魚片及海鮮，佐以日本酒莊聯名的吟釀清酒，被譽為經典。

不只創新，大車輪也將40年的老菜「神戶菲力黃金燒」保留下來，並重新包裝賦予新樣貌，經典老菜風味翻新。

大車輪中山店的設計靈感來自日本大正時期風格，以紅藍為主色調，大面積使用荷蘭設計師設計的日式繪畫壁紙，展現大正時期和洋混搭的風格。

地址：台北市中山區中山北路一段93號

電話：02-2389-8138