重要中國藝術藏家Parry家族珍品 下週起香港邦瀚斯展出
國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於11月2日在邦瀚斯倫敦舉辦「世紀華彩—英國Parry家族珍藏中國藝術」專場拍賣，橫跨三代的家族私人收藏涵蓋御製畫琺瑯器、漆器、瓷器以及玉器等諸多門類，藏品最早購藏於1919年，重點拍品率先於10月4日起至9日止於香港展出。領銜之作為清乾隆御製畫琺瑯瓜棱式壺，「乾隆年製」楷書款，同類器物已知僅3例，另外2例分別藏於台北故宮及美國納爾遜-阿特金斯藝術博物館（Nelson-Atkins Museum of Art），此乃唯一私人藏品之例，是博物館級的重要器皿。
Edward Parry於19世紀下半葉開始收藏中國藝術品，不過他的收藏重點並非風行英美的瓷器，而是工藝程度更為複雜的漆器、畫琺瑯器和玉器。後來，這些收藏中共有6件，也參與了1935-36年於倫敦皇家藝術學院伯靈頓宮（Burlington House, Royal Academy）舉辦的「中國藝術國際展覽會」，與民國政府有史以來首次出借到海外的故宮珍品同場展出，可見其水準之高，在當時更被認為與英國瑪麗王后的收藏可資比對。經家族三代傳承，所有原始購買發票都被保存下來，流傳有緒。除曾借展的6件器物外，其他都是首次公開曝光；對華人藏家來說，也是能購回流傳海外百年珍品的絕佳機會。。
Parry家族藏品大部分均由倫敦著名骨董商斯賓克（Spink）與Bluett’s經手。當時借展的6件作品中，除了領銜的壺，還有一例清乾隆四十一年御製脫胎朱漆御題詩菊瓣式盌，「乾隆年製」篆書款：夾紵胎，菊瓣式，通體髹朱漆，蓋內及盌心於黑漆地上刀刻填金隸書乾隆御製詩「題朱漆菊花茶盃」。另一件則是一對清乾隆紫檀邊座點翠山水人物圖插屏，出自1863-1873年間任俄羅斯帝國駐華公使的亞歷山大弗蘭加利（Aleksander Vlangali，1823-1908）舊藏。
其他焦點拍品包括一例清乾隆白玉雕蒼龍教子匜，以18世紀後半清廷所獲之優質玉料琢成，紋飾造型風格深受乾隆時期復古風潮所影響。原藏家E.A. Parry先生於1919年購自骨董商斯賓克的清乾隆御製紫砂胎剔紅鳳穿牡丹紋壺，以紫砂作漆器之胎骨，通體髹漆，剔雕出壺身每側各兩隻翔鳳飛舞於牡丹花叢之間，雍容貴氣。另有兩件清康熙五彩花神盃，「大清康熙年製」楷書款。一例主題為六月花神荷花；另一例飾四月花神牡丹。此二盃皆出自著名的利德爾（Charles Oswald Liddell）舊藏，經骨董商Bluett’s於1929年入藏。完整12件一套的花神盃可見於北京故宮博物院、倫敦大英博物館大維德基金會、以及紐約大都會博物館等。
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