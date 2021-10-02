早餐麥片百百款 民眾最愛品牌、搭配有這些！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近半年內「早餐麥片」話題的網路聲量表現，帶您了解五大早餐麥片人氣品牌以及網友熱議的早餐麥片搭配。

一日之計在於晨，早餐是一天當中最重要的開始，但許多忙碌的上班族、學生族沒時間準備早餐，因此選擇以「早餐麥片」當作一天早晨的開端，不僅吃得營養、方便省時，也相較許多外食早餐較為健康。

桂格鮮奶麥片成上班族「小確幸」 家樂氏莓果麥片受女性歡迎

相信一提到早餐麥片，許多人第一個聯想到的品牌就是老字號品牌「桂格」，桂格除了推出單純的燕麥穀片，供民眾自行與牛奶、豆漿等飲品搭配外，近年也推出各種口味的沖泡式鮮奶麥片，讓人隨時都能享受一杯熱呼呼的麥片，但近期有眼尖網友發現，賣場架上似乎只剩下原味的鮮奶麥片，貼文一出，迅速引起民眾熱議，其中有人表示「真假，我覺得巧可力和抹茶最好喝欸」，也有網友表示自己上班休息的「小確幸」就是靠這杯鮮奶麥片，因此跪求「拜託草莓口味回來，草莓超好喝的！！」。

TOP5人氣早餐麥片品牌。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「家樂氏」的玉米脆片，也是許多人學生時期的經典早餐之一，香甜脆口的玉米片加上濃郁的鮮奶，就是美味又營養的一餐，除此之外，家樂氏也推出各式莓果類麥片，像是蜜桃優格、藍莓杏仁等，這些酸甜清爽的口味大多深受女性歡迎，像是就有名女網友分享「租屋處不能開伙，只能吃麥片，家樂氏的莓果蜜桃優格就符合我對於健康清爽又好吃的標準。」；除此之外，知名的日本品牌「卡樂比」除了各式經典口味深受網友歡迎外，卡樂比的麥片別出心裁的「夾鏈袋包裝」，也讓許多網友大嘆「made in Japan就是不一樣，好貼心！」。

隔夜燕麥掀起熱潮 「減肥健身」麥片就這樣吃！

接著，我們觀察近期早餐麥片的熱門搭配，其中經典搭配「牛奶」人氣高居不下，日前就有民眾在網路上發問「大家吃麥片都加什麽啊？」，大部分民眾都表示「當然是牛奶啊」，也有人認為「加其他東西都邪教吧？」，引發網友熱烈討論；另外，近年歐美開始流行的「隔夜燕麥」近期也在國內帶起一股風潮，隔夜燕麥就是將麥片加入「優格」以及牛奶、各式水果，在冰箱放置一晚後，隔天一起床就能享用豐富美味的燕麥了，簡單的做法也讓網友直呼「好方便喔，隔天上班直接帶去公司就好」、「冰箱有什麼水果就丟什麼，吃起來很健康」；除此之外，有乳糖不耐症的民眾，也會以「豆漿」代替牛奶搭配麥片享用，除了能補充蛋白質外，含糖量也相對較低，是許多網友養生的好選擇！

TOP5人氣早餐麥片搭配。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了搭配麥片的基底飲品外，許多有在減肥、健身的人，也會選擇在麥片裡加入「香蕉」、「酪梨」等水果，除了能增加飽足感外，香蕉提供豐富的膳食纖維能幫助瘦身，而營養價值極高的酪梨，則是能讓民眾在健身後迅速補充流失體力，是增肌減脂的好選擇之一！

你平常也有在吃麥片嗎？下次早餐不妨考慮來碗早餐麥片，不僅健康、美味，還能搭配自己喜歡的飲品、水果，吃的營養又開心！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》