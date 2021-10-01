懶散兔與啾先生攜手蘇菲 可愛聯名萌翻妳的秋天

人氣貼圖「懶散兔與啾先生」今年秋天，再次與女孩們那幾天的好朋友-蘇菲可愛聯名，配合即將到來的10/11國際女孩日，一起高喊「Girl Up!」，就是要挺女孩到底！無論想去郊遊、賞楓、甚或簡單享受日常生活，想怎樣都可以，即使那個來也不需受到限制，蘇菲會是妳最好的後盾！

人氣貼圖角色「懶散兔與啾先生」，可愛慵懶中又帶點幽默，療癒了許多人，成為女孩們最喜歡的貼圖之一，如同蘇菲始終貼心的陪伴著女孩。隨著秋日漸近，「懶散兔與啾先生」戴上登山帽，在銀杏與楓葉的相伴下出遊。

圖／聯合數位文創提供

10月起於全聯、家樂福、大潤發購買彈力貼身日用超薄潔翼23公分、日用超薄基本23公分、夜用超薄潔翼28公分，隨包送懶散兔聯名賞楓款隨身包，而在屈臣氏、康是美、寶雅則推出買蘇菲全品項滿$149元送懶散兔聯名郊遊款隨身包的活動，收納棉棉或其他小物也超方便，兩款設計快來收集，讓萌萌懶散兔陪你一起出遊賞楓去。

另外在屈臣氏與康是美還有獨家彈力貼身聯名設計款，搭配超優惠限時加購價，實用又超萌的限定包裝女孩們千萬別錯過！