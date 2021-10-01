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哈日族注意！旅展唯一海外展區 想念美食好酒這都有

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
日本展區人氣旺。記者羅建怡／攝影
日本展區人氣旺。記者羅建怡／攝影

往年熱鬧的海外主題展區，今年旅展僅剩一家。今起開展的台北國際夏季暨秋季旅展，唯一以海外主題展出的「日本觀光物產展區」也有別以往，帶來全新體驗，不只美食、美酒、零食等來自日本，還有不少在日本也搶不到的熱選品項登台。

其中，由三旺加旺虎吉旺鋪引進的「高知ICE土佐柚子飲」、「和歌山百年梅干老店的南高梅本格梅酒」，包括日本高知土佐濃縮柚子飲1公升裝、日本和歌山南高梅本格梅酒「遥」、日本和歌山南高梅本格梅酒「永遠之雫」等，在展場以防疫價優惠展售外，還有知名健康手搖茶飲「迎茶WinDay 」製作單杯飲品限定銷售。

參展單位也特別從日本空運來台，由日本地方創生頂尖設計大師梅原真與高知山田高中三年生共同創作的「高校三年生山田饅頭」，只送不賣，購足5千元就免費送一盒。

一蘭拉麵也進駐展區，很誠意的帶來連日本都缺貨的碗裝泡麵。一蘭拉麵為了台灣旅客加油打氣，同時帶來多款新品與驚喜價，包括一蘭豚骨拉麵198元、一蘭拉麵(液體湯包) 5包入750元、一蘭拉麵博多細麵直條麵5裝750元、就醬糖漬柚子皮68元、就醬糖漬薑片73元等。

想吃日本米，這裡也有。日本「WAKKA JAPAN」公司在世界各地設立「俵屋玄兵衛・精米所」日本米專賣店，此次也帶來「現地精米」，於出貨當日才進行精米，因此能保持白米的鮮度，甚至比在日本吃到的還新鮮。

來自北海道的山村水產也將海鮮冷凍空運來台，北海道生食級干、飯岡屋即食鮑魚、北海道烏參/包、干貝柱等皆備。IZUMI PREMIUM則帶來代理進口的多款日本酒，同時在現場展示各種精美的酒器和酒杯。里波株式會社則展出日本六間酒造好酒。

此外，現場還有日式涼麵及各類創意點心，並邀請駐店點心手作老師李淑玲現場展售玫瑰饅頭、水果饅頭、咖啡饅頭等，現場可接受預購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

業者獨現台灣的禮盒，可以選搭喜歡的果乾滋味，與酒一起倒入袋中，冷藏一夜，隔天品賞新風味。記者羅建怡／攝影
業者獨現台灣的禮盒，可以選搭喜歡的果乾滋味，與酒一起倒入袋中，冷藏一夜，隔天品賞新風味。記者羅建怡／攝影
日本和歌山永遠の雫。圖／業者提供
日本和歌山永遠の雫。圖／業者提供
彰化展區也有調酒表演。記者羅建怡／攝影
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日本 拉麵 一蘭

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