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肉食控注意！最新「人氣燒肉店TOP 10」你吃過了沒？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
蒜蝦飯、海鮮粥、雞湯 燒肉店副餐成網友熱議焦點。 圖片來源/unsplash
蒜蝦飯、海鮮粥、雞湯 燒肉店副餐成網友熱議焦點。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「人氣燒肉」話題近三個月的網路聲量，帶您了解網路上討論度最高的十強燒肉店有哪些。

烤肉是許多人心中美好的回憶，也許是家人的溫馨團聚，或是精心安排與另一半的浪漫約會，一起暢飲啤酒、大口吃肉。在近期疫情趨緩、內用開放之際，許多燒肉店的討論度再度回升，不論是無可取代的特色、夢幻般的食材，或是讓人讚不絕口的服務，都讓許多肉食控們津津樂道，來看看哪些燒肉名店乘載最多網友們的記憶與稱讚吧！

蒜蝦飯、海鮮粥、雞湯 燒肉店副餐成網友熱議焦點

在競爭激烈的燒肉市場當中，需要擁有鮮明的品牌特色，才能讓人留下深刻印象，而究竟在網路上討論度最高的10大燒肉界夢幻殿堂，他們有什麼過人之處呢？位居聲量第一的「乾杯」燒肉，過去透過「8點乾杯」、「親親五花肉」等獨創的特色活動累積不少忠實粉絲，在居家防疫期間，想念燒肉的網友也紛紛訂購燒肉組合在家DIY燒烤；作為燒肉界南霸天的「碳佐麻里」名列網路聲量第二，除了菜單選擇豐富與建築外觀令網友們讚嘆，其副餐「蒜蝦飯」更是受到熱烈好評。

10大人氣燒肉網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
10大人氣燒肉網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

而討論度第三名的「屋馬燒肉」，是許多台中旅客心中的必吃名單，其為人津津樂道的除了貼心的服務，「海鮮粥」、「雞湯」更是網友力推的店家特色餐點；最常與「屋馬燒肉」被共同比較的燒肉店，是同樣位於台中的「茶六燒肉」，有網友認為「茶六CP值大勝」，但也有人表示「吃不習慣肉品醃製的口味」，不少吃過兩家燒肉店的網友則分享「茶六餐點精緻，肉類品質勝，而屋馬則是份量多，海鮮品質勝」，兩間燒肉店各有特色，也各有其擁護者。

每一家燒肉名店都各有千秋，無論你是喜歡單點式的精緻或在意吃好吃滿的CP值，不妨參考網路人氣滿點的燒肉店排行，選擇一家喜歡的燒肉店，準備拿起電話訂位吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3zXIvFI

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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