打造居家儀式感，這款香氛蠟燭網狂推！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年「香氛蠟燭」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對香氛蠟燭的熱門關注焦點，以及八大香氛蠟燭品牌。

近幾年香氛蠟燭成為能提升居家儀式感的熱門單品，不但能讓室內散發淡淡香氣，放鬆身心，還能為房間帶來一抹暖黃色的燭光，營造氣氛，而究竟哪些是網友們推薦的香氛蠟燭品牌呢？

香氛蠟燭營造「儀式感」，成睡眠必備舒壓小物

從熱議文字雲當中，可以看出網友對於香味的偏好，當中以玫瑰、薰衣草等等「花香」與清新「柑橘」類最常受到民眾討論，有網友就表示「感覺有玫瑰就會加分許多」、「在朋友家聞到杜松薰衣草驚為天人！以前不用香氛蠟燭的直接買了」。另外，也可以看出使用香氛蠟燭除了為網友們帶來「療癒」、「放鬆」的感受外，更可以營造出「儀式感」，來幫自己轉換心境，此外也有許多人對於蠟燭溫暖的一絲微光感到「浪漫」，就有網友大讚「香氛蠟燭整個氣氛增加100分耶」、「回到家點香氛蠟燭，瞬間享受浪漫氣息」。

香氛蠟燭關注焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，在使用情境上，不少網友提到睡前會點香氛蠟燭幫助「睡眠」，紛紛表示「需要香氛蠟燭增加睡眠品質」，不過還是要注意用火等問題。而在「學習」、「運動」當中也有人會點起蠟燭，特別是在做瑜伽時，網友分享自己平常「點上香氛蠟燭起床冥想、運動、洗冷水澡，換上漂亮的衣服之後，看一小時的書，最後才打開電腦工作。」，來讓自己更專注。

「Diptyque」包裝引熱議、助眠首選「NEOM」

香氛蠟燭品牌琳瑯滿目，其中以赫赫有名的「Diptyque」獲得最多網友的關注，該品牌除了是許多網友推薦的首選外，其特殊包裝也深受網友熱議，近期更因60周年的限量「LE GRAND TOUR 壯遊系列」，獲得不少討論，有民眾大讚「真心美啊！好燒好燒」。另外，以「英國梨與小蒼蘭」香味聞名的「Jo Malone」，也受到許多網友的推崇，除了味道經典外，不會冒黑煙的優點，讓不少民眾大推表示「Jo Malone的香氛蠟燭我覺得它擴香力蠻強，也很持久，而且不會冒黑煙」、「推Jo Malone英國梨蠟燭～味道很清甜舒服，蠟燭擴香力也很不錯，房間瀰漫香香的梨子味超喜歡！也不會冒黑煙噢」。

前八大香氛蠟燭品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，「NEOM」則是在許多請益「放鬆舒眠香氛蠟燭」的討論文中出現，以主打100％天然植物蠟做成而深受民眾愛戴，不少網友表示「Neom的蠟燭我基本上都有～真的很適合放鬆」、「NEOM的舒緩恬睡，超讚很放鬆」，推薦給想要助眠、放鬆的網友。

香氛蠟燭用處多，不管是要營造氣氛、紓壓放鬆，或是提升房間的質感都能達成。因此在疲憊的一天結束後，不妨回家點起香氛蠟燭、泡杯茶，放一點輕鬆的音樂，讓自己好好靜下來休息吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》