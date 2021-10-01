夏秋旅展好康優惠總整理！餐券住宿券15折起

微解封後的第一場實體旅展「2021台北夏季暨秋季聯合旅展」今起在台北世貿登場，明天進入第一個假日，勢必人潮洶湧，建議民眾先做功課、瞄準目標下手。以下整理各家優惠方案，餐券與住宿券最低15折，部分專案一年僅做一檔。

熬過疫情艱困時期，各飯店趁旅展力拼第四季業績。華泰飯店集團推出1,288元住一晚專案，還有主打星「住房送烤鴨或牛排外帶四人分享餐」旅展限定4,388元。花蓮美侖飯店主打全新「豪華雙人房」下殺4折3,900元起。

台北美福最熱銷的「彩匯自助餐券」，每人最低67折720元起，還有饕客鍾愛的「超值美食通用券」，可品嘗港台日義四大主題餐廳的精緻美味，一次購買五張，每券2,800元，可兌換價值5,500元的餐點。

福華飯店包含年年熱銷秒殺的「福華連鎖飯店住宿券」折扣最低23折，以及「蓬萊邨/ 江南春/珍珠坊/麗香苑平日四人合菜券」旅展限定2,500元。

圓山大飯店餐券下殺5折起，另主打平日一日元首雙人體驗券，加贈東密道導覽及一日元首雙人旗袍體驗券，特價3,200元，約52折。

天成飯店集團旗下四館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅─華山町及嘉義天成文旅─繪日之丘，聯合推出12折起的聯合住宿券，任選館別住宿一晚含早餐每張售價1,800元（最高總價值14,410元，下殺12折）不分平假日皆可入住。榮獲觀光局評選卓越五星的頂級溫泉度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」也推出年度優惠、平旺日雙人住宿券每張10,000元，下殺28折；天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館與華山町餐酒館各式餐券58折起。

台北晶華酒店強打近期重新開幕、最受國人歡迎的自助餐廳「天下第一栢麗廳」，「栢麗廳平日午餐四人優惠折扣券」每組3,899元，超值優惠下殺69折；azie中庭餐廳則推出平假日皆可使用的「美國爐烤肋眼牛排龍蝦雙人優惠折扣劵」每張2,599元，優惠下殺69折；泰市場延續每年的超人氣續推出「平日午餐四人優惠折扣劵」每張2,899元；故宮晶華重新開幕後推出「平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠折扣劵」每張1,499元。

南投杉林溪森林生態渡假園區杉林溪住宿券雙人房2,000元(含二早)，僅此一檔。

溪頭夏緹飯店則祭出五倍券早鳥預購，四人輕旅行一泊二食每人1,000元。

此外，台灣休閒農業發展協會也主推專案人氣熱銷商品，包括全館最高回饋20%，凡至農遊超市展館購買農業旅遊遊程，單筆消費滿1,000元贈送100元農遊現金券。農遊現金券可折抵農遊超市150家適用場家之門票、農業體驗、田園料理、住宿及伴手等農業旅遊項目。另有滿額再抽農遊好物箱、到農場玩一天「四人同行一人免費」、到農場住一晚等。

展出資訊

時間：110年10月1日(五) ~ 10月4日(一)，每日上午10:00 ~下午06:00

地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)

捷運信義線台北101/世貿出口

門票：全票150元

優惠票：100元

官網&免費索票：ste.kje-event.com.tw/