上億LV珠寶上身 隋棠：不重很舒適 當女人很好！

1821年8月4日，路易威登（Louis Vuitton）在法國出生。從200年前的Jura山區，到如今全球最響亮的精品品牌名字，這一段路無疑有驚有險、需要非凡的勇氣。路易威登珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof以品牌創辦人的精彩經歷為創作的出發點，打造名為Bravery系列的最新高級珠寶，今年7月首次於巴黎面世，並自即日起至10月6日止來台展出。2021年路易威登高級珠寶展共帶來逾200件、總價超過17億的奢華之作，展現200年來品牌強大的傳統與堅持。

女星隋棠特地出席這次的高級珠寶活動，配戴價值上億的Bravery系列珠寶。她透露，考量配戴的頻率，她最想帶回家的是L'aventure祖母綠鑽石耳環，「它正式休閒都可以，而且我覺得看珠寶其實不只是珠寶本身，它的背後的故事和被創作出來的理念也是珠寶的價值。這對耳環描繪路易威登青少年時期從自己的家鄉徒步去巴黎闖蕩的歷程，所以用了祖母綠象徵森林，下面這一圈一圈金屬就像他無止盡的路，很像在說他為了勇敢築夢而走過的長路。」身為三寶媽的她，也和所有媽媽分享自己曾因配戴珠寶而耳垂受傷的慘痛經驗：「小朋友會一直抓媽媽身上所有東西的那個年紀，真的不能戴耳環！」

除了L'aventure耳環，隋棠配戴的La Constellation d'Hercule （武仙座）項鍊也是Bravery系列的鑑賞重點。為了向路易威登致敬，項鍊以每年僅在這個時期可見的星座為主角，共鑲嵌209克拉的坦桑石、50克拉的澳洲蛋白石，和近34克拉沙弗萊石，優雅時髦的藍綠色調中，點綴著路易威登經典Monogram星辰與花朵切割鑽石，彷彿將銀河戴在身上。項鍊兩端柔軟的鑽石繩索，更讓人想起品牌著名的皮箱設計。