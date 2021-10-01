露營杯大餐／海南雞飯、茄子肉捲、鮭魚馬鈴薯、香蕉煎

編按：有許多人是露營迷，用最簡單的露營杯，就能變化出好料，先把三道快速料理學起來，下一次的相聚就是大展身手的好時機，餐後再端上迷人的甜點：香蕉煎佐香草冰淇淋！

【露營杯料理一：海南雞飯】

● 材料

在家先備好醬汁

薑（磨成末） 1/2 大匙

大蔥（切碎末） 1大匙

鹽 1/4 小匙

麻油2大匙

● 作法

1.〔在家〕薑末、蔥末、鹽和加熱的麻油混合拌勻。

2.〔野外〕將吸飽水分的米倒入露營杯內，倒水（分量外）至200ml 的刻度，加入雞湯粉攪拌均勻。

3.用湯匙將雞絞肉搓圓，分成4 ∼ 5 等分，擺在2 上面，開火。

4.煮沸後，注意別讓絞肉沉下去，邊攪拌米飯。

5.持續用筷子攪拌，轉超小火慢慢加熱，讓米飯的水分蒸發掉。

6.關火，蓋上鍋蓋燜5 ∼ 10 分鐘。

7.淋上醬汁，佐上香菜，即可享用。

● Point：「海南雞飯」原本採用的是大塊雞肉，為了便於攜帶，建議改使用絞肉，而且絞肉比肉塊還要易熟，烹調上較不費力。若要帶少量絞肉去野外，儘量先整理成小巧輕便的包裝並冷凍起來，較不易退冰。

【露營杯料理二：蒸茄子豬肉捲】

蒸茄子豬肉捲。圖／幸福文化提供

● 材料

高麗菜（或大白菜） 1∼2片

茄子（小的） 1條

豬五花片6片

喜歡的調味料（柚子醋、鹽、梅乾等）適量

● 作法

1.高麗菜切成2cm 寬，再把切好的菜葉疊起來塞進露營杯裡。茄子去蒂頭切成6等分，用豬五花片捲起來。

2.注入1cm 高的水（分量外）至露營杯內，擺入6組包著茄子的豬五花片，分成2 層。

3.以另一個露營杯當鍋蓋，蓋上後加熱。

4.煮沸後，轉中火，再加熱7 ∼ 8分鐘。等豬五花完全熟透，加入喜歡的調味料，即可享用。

● Point：只要有2 個相同尺寸的露營杯，就能挑戰做出分量十足的蒸煮料理；當然，也能直接使用露營杯專屬的杯蓋即可。另補充，處理茄子時，只要注意是否能配合露營杯的大小就好。

【露營杯料理三：鮭魚馬鈴薯佐芥末美乃滋】

鮭魚馬鈴薯佐芥末美乃滋。圖／幸福文化提供

● 材料

馬鈴薯（小的， 切成5mm的半月形）1個

水煮鮭魚罐頭（小的） 1罐

美乃滋隨意

芥末籽醬1小匙或略多

鹽、黑胡椒（有蒔蘿也可加）適量

● 作法

1.將馬鈴薯和可淹過食材的水量（分量外）倒入露營杯內，開火加熱。

2.馬鈴薯煮軟後，把水煮鮭魚連同醬汁一同加入，邊煮邊輕輕攪拌。

3.移開火源，佐上美乃滋和芥末籽醬，撒上鹽和黑胡椒（也可再加上蒔蘿），即可邊搗碎鮭魚邊享用。

● Point：除了水煮鮭魚，也可用其他魚類罐頭代替，例如鯖魚，不管是水煮或味噌煮品項，都有十分獨特的風味。無論使用哪一種魚類罐頭，最後都請沾上大量美乃滋和芥末籽醬一同享用。

【飯後甜點：香蕉煎】

香蕉煎，可以搭配奶油或冰淇淋吃。圖／幸福文化提供

● 材料

香蕉（中型） 1根

奶油 少許

糖 10g（糖條2包）

愛吃的麵包 4∼5片

肉桂糖 適量（肉桂： 糖＝1：4∼6）

● 作法

1.香蕉切成2cm 寬的塊狀。先把平底鍋專用鋁箔紙鋪進露營杯內。

2.倒入奶油，加熱融化，再放入香蕉塊，使其斷面朝上，繼續煎烤。

3.煎1 ∼ 2 分鐘後，翻面再煎烤；糖從側邊加入，煮至融化。

4.關火，蓋上麵包。

5.稍微放涼後再翻面，撒上肉桂糖，即可完成。

● Point：如果搭配香草冰淇淋或鮮奶油，料理的味道會變得更豐富。

【同場加映：如何挑選露營杯】

「Sierra cup」名稱源自於美國自然保護團體「山巒俱樂部」的會員證，指的是兼具調理工具和容器的「露營杯」， 使用上相當簡便。

● 材質：把手尺寸刻度要加熱調理，就要選用不易生鏽的金屬材質。雖然不鏽鋼材質堅固又便宜，但要小心會燒焦。鈦合金材質輕便、強度又高，可以很快速地煮沸熱水。不過，會比不鏽鋼的材質還要容易燒焦。

● 把手：有一體成型或摺疊式（folding）設計，後者更輕巧且攜帶方便。由於加熱調理時會導熱至把手，請務必小心。建議只要加購隔熱套或用手帕覆蓋，就不怕被燙到。

● 尺寸：基本款的單人露營杯尺寸是容量300ml 以及直徑10 ∼ 12cm。此外，也有「深型」300-400ml 的款式，推薦給想吃湯品分量多、鍋類料理的人。

● 刻度：若杯子內印有容量刻度，使用上比較方便；也有印製50ml 或「一杯米」刻度以便於炊飯的款式，可參考看看。體積輕盈較不占空間，方便攜帶，相當適合難度較高的山林或露營活動。

【以上摘文選自《露營杯72道料理》、作者：蓮池陽子、譯者：李亞妮、出版社：幸福文化提供】