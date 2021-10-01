好好在家/養蜂達人kevin 教你在家養蜂採蜜

有沒有想過在家也能喝到自己採的蜜？養蜂達人kevin在自家庭院飼養洋蜂，不僅過程很療癒、可以喝到純天然的蜂蜜，更能夠為城市在極端氣候盡一分心力，他直言：「這也是改善環境的一小步努力。」

他表示，台北市屬於盆地地形，四周郊區隨處是森林，蜜蜂可以自由到公園、河濱採集花蜜。「如果定點來看的話，一年大約可以採集10至20公斤的蜂蜜。」每年夏天基本是沒有花留蜜、一般蜂農都會趁這時修整、販賣春天收到的蜂蜜。

蜜蜂分工很精細，除了外勤工蜂外出採蜜，內勤的工蜂就負責餵養幼蜂、調節蜂巢裡的溫濕度，女王蜂當然就是負責生產。「一到中午，你就可以發現許多蜜蜂屁股朝外、拼命揮動翅膀，他們就在擔任『抽風機』的角色，其實牠們是非常有趣的一個群體。」另外關於大家最好奇的女王蜂，kevin表示，女王蜂是一巢之中唯一負責生產的，體積大約是一般蜂的1.5倍，周邊會圍著一圈「侍衛」照顧牠的起居。 kevin表示，養蜂只是幫環境盡一點心力，也希望能夠拋磚引玉、讓更多人一起參與。（圖/李政龍攝）

至於選在城市養蜂的理由，kevin分析，我們居住的都市在過度開發下逐漸失去自然條件，許多生物也失去自己的棲地；飼養蜜蜂可以緩解、平衡城市的自然因子，促進植物傳播繁衍，「蜜蜂是大自然不可或缺的因素，曾經我的鄰居就告訴我，自從我養了蜜蜂後，他們家的草莓結果率都提高了。」